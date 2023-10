RUGBY. XV de France. Et si la clé face aux Springboks, ce n'était pas la puissance mais la discipline ?

Dans une rencontre qui s'annonce titanesque et ultra-physique entre le XV de France et l'Afrique du Sud à la Coupe du monde, la discipline sera primordiale.

"La rencontre sera d’une intensité assez rare comme ça avait été le cas en novembre. J’espère qu’ils ont prévu un bon staff médical, car les joueurs faisaient la queue pour le protocole commotion. Une chose est sûre, les joueurs français essaieront de répondre présent à l’énorme défi qui leur est lancé." Les propos de William Servat en conférence de presse donnent le ton du quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud. COUPE DU MONDE. 5 des raisons pour lesquelles la France va s'imposer face aux Springboks !Une équipe qui a fait de la dimension physique sa marque de fabrique. Néanmoins, les Bleus ne sont pas en reste dans ce domaine. Et ils savent que pour battre les Springboks, cela passera par une implication de chaque instant en attaque comme en défense. "Le combat, l’engagement, la défense vont être des choses primordiales", a confié Laurent Labit, en charge de l’animation offensive du XV de France lors du point presse.

Mais d'un côté comme de l'autre, un autre aspect du jeu sera encore plus important : la discipline. Comment ne pas évoquer le carton rouge adressé à Pieter-Steph du Toit en novembre dernier suite à son déblayage dangereux sur Jonathan Danty. Mais aussi l'exclusion d'Antoine Dupont pour un geste mal maitrisé sur Cheslin Kolbe.

Je pense que le XV de France a des joueurs qui tapent fort aussi. On arrive à l’oublier à certains moments. (Grégory Alldritt)

Prendre un carton rouge à ce stade de la compétition et vu du niveau des équipes, c'est l'assurance d'un match perdu. Les Boks comme les Français le savent pertinemment. Ils vont donc devoir mettre de l'agressivité mais surtout avoir de la maitrise sur les gestes. Et on ne parle pas seulement des plaquages. COUPE DU MONDE. ''Je pense qu’ils simulent parfois'', Erasmus fait monter la sauce avant France/Afrique du SudLa bataille sera rude dans les rucks. L'Afrique du Sud possède d'excellent gratteur avec notamment Kwagga Smith. Le moindre retard dans les soutiens sera sanctionné par une pénalité. Et si les Boks alignent Pollard, ce ne sera pas la même limonade que durant la phase de poules avec Libbok. Heureusement, la France est l'équipe la moins pénalisée en moyenne parmi les nations encore en lice (8).

Pour le 3e ligne Alldritt, être discipliné sera une des clés de la rencontre : "Dans les matchs de haut niveau, moins on donne une cartouche à l’adversaire et le mieux c’est. Ils ont une conquête très performante. Si on peut leur éviter quelques pénaltouches pendant le match, ce sera intéressant. Il va y avoir une grosse concentration là-dessus. À haut niveau, il faut être propre."

Du côté des champions du monde, on sait aussi qu'il ne faudra pas laisser la moindre occasion à l'artilleur qu'est Thomas Ramos. L'arrière du XV de France est le meilleur réalisateur de la Coupe du monde avec 61 points inscrits, dont 19 transformations et 6 pénalités. COUPE DU MONDE. Ces joueurs du XV de France qui dominent la concurrence après la phase de poules

RMC d'indiquer que "l’Afrique du Sud est l’équipe qui a concédé le moins de pénalités en attaque (2,5) mais le deuxième plus haut total en défense (6,8)". On peut imaginer que les Bleus parviennent à tenir le ballon et à mettre du rythme, Ramos se fera un malin plaisir de punir les Springboks.