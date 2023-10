COUPE DU MONDE. 5 des raisons pour lesquelles la France va s'imposer face aux Springboks !

Dimanche soir sera le moment de vérité entre la France et l'Afrique du Sud ! Si pour beaucoup, cet affrontement est équilibré, voici les raisons d'une victoire des Bleus.

La France est invaincue

Le XV de France a réalisé le parcours idéal pour se hisser en quart de finale de cette Coupe du monde ! Tous les voyants sont au vert pour les hommes de Galthié, qui comptent quatre succès en autant de rencontres. Pour les Sud-Africains, une défaite face aux Irlandais lors du troisième match leur a coûté la première place. Bien que ce revers soit court, la France et les autres équipes de la compétition ont pu mettre le doigt sur les faiblesses des Boks, qui ont été parfaitement exploitées par les Irlandais. Du côté de l'équipe de France, très peu de failles ont pu être décelées, car le match face aux Blacks a été d'une propreté rare, et ce "huitième de finale" face à l'Italie a aussi été synonyme de confiance.

Un supplément d'âme

Comme pour l'Afrique du Sud en 1995, la France pourrait soulever sa première Coupe du monde chez elle en France ! L'engouement n'a jamais été aussi important vis-à-vis d'une équipe de France, et bon nombre de spécialistes s'accordent pour dire que c'est maintenant ou jamais. Favoris avant cette rencontre, les Bleus pourront compter sur une ambiance des grands soirs au Stade de France, avec des supporters qui devraient pousser les joueurs de la première à la dernière minute. En terre hostile, il est souvent plus difficile de jouer, et l'atmosphère ne devrait pas être indifférente aux joueurs sud-africains.

Une victoire assez récente

Dans l'historique des confrontations entre l'Afrique du Sud et la France, les Springboks sont bien devant ! Ces derniers ont remporté 27 des 45 matchs entre les deux nations, pour seulement 12 petits succès Tricolores et 6 matchs nuls. Lors des 13 dernières années, nos Bleus n'ont gagné qu'une seule fois face aux Boks, mais c'est certainement la victoire qui a le plus de sens. C'était le 12 novembre dernier, avec un succès 30-26 au Vélodrome de Marseille.

Ce jour-là, les Bleus ont été héroïques de courage, et le match a été le théâtre d'une véritable guerre physique qui a laissé des traces sur les corps des joueurs tricolores. En première mi-temps, une pluie de blessés s'était abattue côté français avec les sorties de Danty, Atonio, Baille et Flament. Néanmoins, force de jeu et de caractère, la France avait canalisé la puissance des Boks pour finir par inscrire un essai en seconde période après le carton rouge d'Antoine Dupont. Ce week-end, le schéma pourrait être le même, mais les hommes de Galthié semblent davantage prêts, cette fois-ci, à livrer une bataille.

Des retours importants

Bien que cette équipe de France se soit faite peur en phase de poule avec ses nombreux blessés et bobos à soigner, elle a tout de même limité la casse avant le quart de finale. Pour ce match couperet, les Tricolores vont récupérer Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde et la pièce maîtresse du XV de France. Ce n'est pas tout, car le retour d'Anthony Jelonch en tant que titulaire depuis les trois derniers matchs est aussi un atout. Face à ces monstres physiques, ce guerrier ultime sera primordial. Le retour de Willemse pour ce choc est aussi une interrogation, et le colosse d'origine sud-africaine pourrait faire beaucoup de bien au XV de France.

Des joueurs au top de leurs formes

Penchons-nous maintenant sur les statistiques de ce Mondial, et pour illustrer l'excellent parcours des Bleus, rien de mieux que les chiffres. Les leaders français sont au sommet des classements de World Rugby, à l'image de Thomas Ramos qui est à la première position en tant que meilleur réalisateur (61 points) et joueur avec le plus de coup de pieds réussis face aux perches.

Ce n'est pas tout, car Damian Penaud est le meilleur marqueur d'essais de la compétition (6), et se rapproche dangereusement du record de Lomu (8) en 1999. En plus de ça, le futur bordelais a aussi le plus haut total de percées pendant la Coupe du monde, avec 11 franchissements. Sur l'autre aile, Louis Bielle-Biarrey qui est pressenti pour jouer ce quart de finale est à 8 percées. Ensuite, en ayant joué qu'un match et demi, Antoine Dupont est à la cinquième place du classement des joueurs avec le plus de passes après contacts, avec 7 réalisations. Aucune traces de Springboks dans le top 20 de n'importe quel classement individuel.

