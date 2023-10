COUPE DU MONDE. Ces joueurs du XV de France qui dominent la concurrence après la phase de poules

Six, comme le nombre d' essais inscrits par Damian Penaud , l'ailier du XV de France . En seulement trois matchs, le futur bordelais a su faire parler la poudre, et se hisse désormais en haut du classement des meilleurs marqueurs d'essais de cette édition 2023 de la Coupe du monde . Maintenant, si nos Bleus parviennent à aller jusqu'en finale, ce dernier aura donc encore trois rencontres pour s'exprimer. À coup sûr, il sera titulaire, et pourrait donc pulvériser le record de 1999 de Jonah Lomu, à savoir 8 réalisations. Si Penaud garde ce rythme-là, il pourra donc encore un peu plus marquer l'histoire, lui qui est déjà à 35 essais en équipe de France et a donc dépassé Vincent Clerc (34) et se rapproche du record de Blanco (38).