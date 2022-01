Rugby. WTF. En plein match contre l'Angleterre, Gavin Henson organisait une virée nocturne

En 2005, le Pays de Galles réalisait le Grand Chelem. Lors de la première journée, il battait l'Angleterre, porté par un stratosphérique Gavin Henson. Ce dernier avait même planifié une soirée en plein match.

L'ensemble du Pays de Galles se rappelle de ce 5 février 2005, quand Gavin Henson, dans les dernières minutes d'une partie irrespirable contre l'Angleterre, propulsait l'ovale entre les poteaux d'un Millenium en fusion. Les Gallois reprenaient donc l'avantage grâce au coup de canon de plus de 40 mètres du Golden Boy, alors âgé d'à peine 23 ans (11-9). Les cinq dernières minutes furent maîtrisés et le XV du Poireau pouvait exulter. Il signait là le premier succès de sa campagne européenne, avant d'en enchaîner quatre autres, et de réaliser le premier Grand Chelem de la Principauté depuis les années 70.

Dans les colonnes de Wales Online, Shane Williams, se remémore cette partie légendaire. Il se souvient notamment de la réaction de son ami Gavin Henson, une fois le coup de pied passé, non sans humour. Le match n'était pas encore fini que le petit prodige gallois avait déjà la tête à la soirée d'après match dans les rues de Cardiff : ''Gav court vers moi après ce coup de pied et me dit : ''Nous sortons ce soir ! Nous sortons à Cardiff ce soir''. J'ai pensé : 'Gav ! Nous n'avons même pas encore gagné le match !''' Une déclaration pas forcément étonnante quand on connaît la suite de la carrière d'Henson. Ultra talentueux, ce dernier n'a jamais confirmé les immenses attentes placées en lui, la faute notamment à des déboires hors des terrains, lors de soirées bien arrosées ou à des blessures.

Sûrement considéré à juste titre comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde à cette période, Henson venait bousculer les codes d'un rugby conservateur. UV, gel, épilation des jambes, crampons vert fluorescent configurés par Karl Lagerfeld, il pouvait avoir le don d'agacer les puristes. ''Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Gavin de ma vie'', précise Shane Williams toujours pour Wales Online. Avant de poursuivre : ''Il était arrogant en tant que joueur, mais c'est comme ça que les gars le voulaient.'' Adam Jones, autre légende du rugby gallois ne tarit pas d'éloges à son sujet : ''C'était un talent phénoménal. Il avait des mains incroyablement agiles. C'était aussi un grand enfant, ce que les gens n'ont probablement pas réalisé. Il était physique. Les gens ont probablement été pris à partie par le gel et le faux bronzage, mais physiquement, il était irréel.'' Il faut dire que lors de cette rencontre face à l'Angleterre, il s'est également illustré par un coup de pied majestueux dès l'entame du match et un plaquage mémorable sur Mathew Tait. Avant donc cette pénalité victorieuse : ''Je cours vers lui et lui dit : 'Mec tu es une machine, tu es si beau... tu sens bon, continue comme ça'', se rappelle avec le sourire Tom Shanklin.

''Je ne pense jamais avoir atteint ce genre de performance dans la suite de ma carrière'', a quant à lui avoué Henson pour le site gallois. ''Probablement à cause des blessures, mais il y a aussi quelque chose dans un match Pays de Galles Angleterre qui vous apporte quelque chose de spécial. À l'époque, je n'avais pas une once de doute en moi''. Avant de rappeler l'importance qu'avait ce match : ''Quelqu'un pourrait avoir un travail qu'il déteste et avoir une vie qu'il pense être de la merde. Mais si vous battez l'Angleterre le samedi en jouant pour le Pays de Galles, alors la vie de cette personne est un peu plus supportable''. Henson remportera un nouveau Grand Chelem en 2008 mais ne disputera aucune Coupe du Monde. Aujourd'hui âgé de 39 ans (il fera 40 ans le 1er février), Henson mène une vie simple. Il a repris un pub au Pays de Galles et s'est même essayé au foot en amateur. Loin des strass et des paillettes, aux antipodes de ses glorieuses années.