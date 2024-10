RUGBY. Vos matchs Castres/Toulouse et Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Castres reçoit Toulouse dans un derby électrique ! Après une défaite à domicile, les Rouge et Noir voudront se racheter. Mais les Castrais comptent bien s'imposer.

Pas de Pro D2 cette semaine. Mais rassurez-vous, le Top 14 ne fait pas relâche. Et ça tombe bien puisqu'il y a de très belles affiches au programme de cette cinquième journée de compétition.

De nombreux regards seront tournés vers Castres samedi soir. En effet, un derby bouillant entre le CO et le Stade Toulousain va s'y jouer. Après leur premier revers à la maison depuis 2022 lors de la venue de Bordeaux, les rouge et noir sont déterminés à relever la tête.

En face, les Castrais, très en vue en ce début de saison, entendent bien rester invaincus devant leur public en infligeant une deuxième défaite de rang à leurs voisins. Une perspective d'autant plus probable que les hommes d'Ugo Mola n'ont plus gagné à Pierre Fabre depuis 2019.

La série va-t-elle se poursuivre ? Celle de défaites de l'USAP a pris fin la semaine dernière lors de la venue du Clermont. Les Catalans ont l'avantage de recevoir à nouveau. Ils espèrent enchaîner contre Pau.

Match très important pour le Racing 92 également qui en difficulté depuis la reprise du championnat. Mais le déplacement qui se profile sur la pelouse de Vannes n'aura rien d'une balade de santé. Si Toulouse y a gagné d'entrée, les Bretons ont depuis battu Lyon pour un succès historique.

Les clubs de la capitale ne sont pas au mieux puisque le Stade Français est relégable à l'orée de cette cinquième journée. La réception de Montpellier, à peine mieux loti, revêt déjà une grande importance pour la suite.

De son côté, Bordeaux, nouveau leader, voudra valider son succès à Toulouse par une victoire face à Bayonne. Au Michelin, l'ASM espère rebondir de son revers à Perpignan par un succès sur Toulon. Tandis que La Rochelle accueillera Lyon.

