RUGBY. Voici le XV type de l'année 2022 en Top 14 !

En ce lundi, nous entamons la dernière semaine de cette année 2022, il est désormais l'heure de tirer quelques bilans. C'est l'occasion de vous proposer notre XV type en Top 14 !

À la veille de la dernière journée de Top 14, il est l'heure pour nous de concocter notre XV type, composé des meilleurs joueurs de cette année 2022. Pour cette composition, nous avons fait le choix de regarder les prestations des joueurs du Top 14 uniquement, avec leurs performances en club et en sélection !

XV type en 2022

Parmi les titulaires, nous pouvons retrouver beaucoup d'internationaux, présent lors du Grand Chelem 2022 ou bien de la tournée d'automne réussie par l'équipe de France. De plus, des sensations comme Seuteni, Niniashvili ou encore Skelton sont présents également, après de très belles performances dans notre championnat de France. Ensuite, sur le banc des remplaçants se trouvent des joueurs qui ont performé la saison dernière, en majorité, à l'image de Forletta, Mercer, Verhaeghe ou bien Couilloud. Quoi qu'il en soit, le vivier du Top 14 se porte bien, et plus particulièrement le vivier français !