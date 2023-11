RUGBY. Vannes met la fessée à Agen, les Bretons sur les bases d'une nouvelle saison record en Pro D2 ?

Ce vendredi soir, Vannes a décroché sa 9e victoire de la saison en dominant avec la manière Agen. Les Bretons sont sur les bases d'une grosse saison.

Ce vendredi soir à domicile, Vannes a décroché sa 9e victoire de la saison en dominant avec la manière Agen. Les Bretons ont marqué par moins de 47 points aux Agenais à la faveur de 7e essais. C'est principalement dans le second acte que les locaux ont fait exploser le SUA avec cinq réalisations entre la 47e et la 71e. Le carton rouge adressé au deuxième ligne Farrance n'a sans doute pas aidé les visiteurs face à une formation injouable depuis le début de la saison.

Un cavalier seul qui permet au RCV de largement dominer le classement. Avec 43 unités au compteur après onze journées, les Bretons possèdent 11 longueurs d'avance sur Mont-de-Marsan. S'ils ne sont plus invaincus cette saison, ils n'ont concédé qu'un revers. C'était sur le pré de Colomiers lors de la précédente journée.

Une première partie d'exercice qui n'est pas sans rappeler celui de 2020/2021. A pareille époque, Vannes dominait également la deuxième division après onze matchs joués. Ils avaient également remporté neuf rencontres. En revanche, les Bretons avaient été tenus en échec deux fois.

De fait, ils ne comptaient que 38 points, soit cinq de moins que cette année. De plus, l'écart avec la concurrence était bien moins important. En effet, Biarritz était seulement à une longueur derrière avec un bilan de huit succès à l'instar de l'USAP. Cette année, les Montois ont spet victoires au compteur tandis que Provence Rugby en totalise six.

Ce qui fait également la différence, ce sont les quatre bonus offensifs décrochés par Vannes à la faveur d'un 41 à 0 infligé à Montauban, des 34 points passés sur le pré de Dax et plus récemment des 42 unités marquées lors de la venue de Biarritz. Vannes en impose à la maison mais aussi en déplacement.

Et il y a fort à parier que les Bretons seront au rendez-vous des phases finales. Mais feront-ils mieux qu'en 2020/2021 ? Finalement dépassés lors des derniers matchs de la saison par l'USAP, les Vannetais avaient participé aux demi-finales de Pro D2. Opposés à Biarritz à la Rabine, ils avaient été battus d'un point, 34 à 33, après un match fou.

Un échec qu'il a fallu digérer. La saison suivante, Vannes a terminé à la 11e, place avec seulement 12 succès contre 21 lors de l'exercice précédent. Cinquièmes l'an passé, ils ont retrouvé les phases finales, et donné du fil à retordre face au futur champion de Pro D2 Oyonnax. Cette année, la machine semble relancée et elle tourne à plein régime.

Meilleure attaque de Pro D2 avec 39 essais et 17 pénalités marqués, c'est aussi la meilleure défense du championnat avec seulement 14 essais et 19 pénalités concédés. Vannes peut compter sur un très bon Maxime Lafage, auteur de 101 points, sans oublier Pedemonte et Leafa, qui comptent cinq essais chacun. Des hommes qui auront un rôle à jouer jusqu'à la fin de la saison et surtout lors des phases finales avec l'espoir de décrocher enfin la montée.