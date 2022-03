RUGBY. USA. Un projet d'un demi milliard de dollars pour organiser la Coupe du monde

Les USA espèrent organiser la Coupe du monde de rugby masculine en 2031, ainsi que l'édition féminine en 2033. Et ils y mettent les moyens.

Les USA veulent organiser la Coupe du monde de rugby en 2027 ou en 2031La Coupe du monde de rugby masculine va-t-elle être organisée pour la première fois de l'histoire outre-Atlantique ? World Rugby dévoilera en mai le nom du pays organisation de l'édition 2031. Et selon toutes vraisemblances, ce sont les USA qui vont raffler la mise. "Nous ne parlons à personne d'autre de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2031 et 2033", a déclaré Alan Gilpin chef de World Rugby via The Guardian. Pour l'heure, cela ne signifie pas que c'est une affaire conclue, mais la fédération internationale semble avoir été conquise par le dossier américain qui prévoit non seulement d'accueillir l'édition masculine en 2031, mais aussi son pendant féminin deux ans plus tard. Un projet estimé à un demi-milliard de dollars ! Les Coupes du monde de rugby organisées aux États-Unis utiliseraient les stades de la NFL, des universités et de la Major League Soccer, le championnat de football. Selon Jim Brown, président de la candidature américaine, plus de 28 villes sont intéressées pour devenir ville hôte pendant les compétitions. "Nous avons d'excellentes relations avec le gouvernement." Le projet aurait en effet le soutien du président actuel Joe Biden et de son administration. L'organisation espère désormais que la Maison Blanche enverra une lettre officielle à World Rugby pour confirmer un engagement total du gouvernement fédéral. En parallèle, World Rugby devrait attribuer l'organisation de la coupe du monde 2027 à l'Australie. RUGBY. Coupe du monde 2027. L'Australie, la candidature la plus ''sûre'' face aux Etats-Unis ?