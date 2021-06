Les USA veulent organiser la Coupe du monde de rugby en 2027 ou en 2031

World Rugby a accepté les candidatures des USA pour les éditions 2027 et 2031 de la Coupe du monde masculines ainsi que pour le Mondial féminin 2029.

Coupe du monde. L'Australie lance officiellement sa candidature pour 2027C'est en mai 2022 que World Rugby désignera les hôtes des prochaines éditions de la Coupe du monde de rugby. Chez les hommes, l'Australie postule pour 2027 et part favorite après le retrait de l'Argentine. Cependant, les USA sont également dans la course. La fédération internationale a accepté l'étude de faisabilité du projet américain. L'intérêt des États-Unis porte aussi sur l'édition 2031 chez les hommes et 2029 chez les femmes. "Au fur et à mesure que l'analyse se poursuit, le potentiel d'une candidature combinée pour les compétitions masculines et féminines pourrait être validé si le processus détermine que cette approche est faisable et constructive pour organiser une expérience de classe mondiale dans les deux événements", peut-on lire dans le communiqué. Une approche qui pourrait faire pencher la balance en faveur des USA. Un pays où le rugby à XV n'est pas le sport le plus populaire, mais qui dispose d'un énorme vivier. C'est pour le moment à 7 que les États-Unis brillent. L'organisation des coupes du monde de rugby pourrait donner un vrai coup de boost à la discipline.