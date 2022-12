RUGBY. Une série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations bientôt lancée ?

Une série sur les coulisses du Tournoi des 6 Nations pourrait être prochainement diffusée sur Netflix. Une bonne idée pour mettre en lumière le rugby ?

RUGBY. Après le film, préparez-vous pour la série sur le Stade Toulousain !Après le Stade Toulousain, le Tournoi des 6 Nations va-t-il aussi avoir droit à série ? C'est en tout cas ce qu'avance le Dailymail cette semaine. En quête de visibilité, l'ovale pour bien ouvrir ses portes au géant du streaming Netflix. "Une série sur les coulisses du Six Nations devrait arriver sur Netflix l'année prochaine alors que des discussions entre les deux parties sont à un stade avancé" , annonce le journal anglais. Après le succès de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin, le rugby pourrait être mis en lumière comme rarement auparavant. "Sportsmail indique que le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, et le pilote George Russell ont participé à des réunions Zoom avec des joueurs de rugby, des entraîneurs et des directeurs généraux pour discuter de la façon dont Netflix a révolutionné l'attrait commercial de leur sport." Développer l'image du rugby et attirer de nouveaux supporters fait partie des objectifs de World Rugby.

Coupe du monde. Le rugby doit-il s'inspirer du Super Bowl et de son célèbre show à la mi-temps ?L'organisation du 6 Nations chercherait aussi à se moderniser. Et cette série pourrait être une façon de faire connaître l'ovale à un nouveau public. Une série Netflix dans les coulisses de chacune des six nations en compétition "est considérée comme un must si le rugby veut rester pertinent et rivaliser avec ses rivaux." Sans surprise, le fonds d'investissement CVC, qui a investi dans le Tournoi à hauteur de 14% pour une somme dépassant les 300 millions, pousse en ce sens. Si les retombées économiques motivent les différentes parties, le principal objectif de cette série est de rendre le rugby plus sexy non seulement en Europe mais partout dans le monde. Pour l'heure, Netflix et les Six Nations n'ont pas encore officiellement confirmé leur partenariat, mais devraient le faire au début de l'année prochaine, selon le Dailymail. Netflix et les Six Nations n'ont pas encore officiellement confirmé leur partenariat, mais devraient le faire au début de l'année prochaine. Les Fédérations impliquées auraient déjà apporté leur soutien au tournage qui se déroulera dans leurs camps respectifs. Espérons que les Bleus sauront protéger leur méthode et leurs secrets en vue de la Coupe du monde.