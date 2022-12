RUGBY. Après le film, préparez-vous pour la série sur le Stade Toulousain !

Le Stade Toulousain va avoir droit à sa série. La plateforme de streaming, Paramount+, accessible sur Canal +, proposera une immersion unique pour les fans.

Si on en croit ce tweet à la fois énigmatique mais aussi plutôt clair, le Stade Toulousain devrait avoir droit à sa série. "Une immersion unique au sein du meilleur club de rugby au monde. Le Stade, bientôt disponible", peut-on lire. Un titre qui, on vous le rappelle, a déjà été utilisé pour le film consacré à la saison 2020/2021 de Toulousain qui a vu les hommes d'Ugo Mola remporter le Brennus et la Champions Cup. Mais ici, l'image révèle qu'il s'agira bien d'une série. Si on ne connaît pas la date de diffusion, on sait en revanche qu'elle sera disponible sur la plateforme de streaming, Paramount+. Laquelle est disponible sur Canal +, son distributeur exclusif. Le site techadvisor nous apprend qu'en France, où elle désormais accessible depuis le 1er décembre, "son contenu est accessible via l'abonnement Canal+ Ciné Séries". Il devrait s'agir d'une série documentaire où l'on devrait suivre les Toulousains dans leur quotidien. Nul doute que cela ravira les fans du club le plus titré d'Europe.