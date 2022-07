RUGBY. Une pépite quitte la Pro D2 et son ancien club le tacle légèrement sur les réseaux !

Ce samedi 23 juillet, le Rouen Normandie Rugby a été aussi froid que rapide pour confirmer le départ de Nadir Megdoud.

C’est une attitude dont on a peu l’habitude dans le monde du rugby et du sport professionnel de manière générale. Ce samedi 23 juillet, le Rouen Normandie Rugby a posté un communiqué officiel virulent. Ce dernier exprimait la déception liée au départ de l’ailier international algérien Nadir Megdoud au terme de la saison. Voici le communiqué publié sur les réseaux sociaux et signé par Eric Leroy :

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, Nadir Megdoud a tout fait pour quitter le RNR dès cette saison. En dépit de la déception du club qui a relancé la carrière du joueur, le RNR va de l'avant et prépare activement sa nouvelle saison avec l’ensemble de son effectif, joueurs et staff, tous impliqués dans notre projet."

PRO D2. Nadir Megdoud n'en pouvait plus du rugby pro, mais il brille à nouveau avec Rouen

Selon des informations de Canal +, le joueur de 25 ans va s’engager avec le Stade Français pour la prochaine saison. Il retrouve l’élite, plusieurs saisons après l’avoir découvert avec Brive. Avec ses 8 essais en 23 matchs, l’ailier a été l’un des principaux artisans du maintien du club normand. Il marque notamment un essai important lors de l’avant-dernière journée de Pro D2 face à Béziers. Ce dernier permet à Rouen de faire le break avec l’équipe adverse (20 à 7 à la 50e) lors de cette rencontre finalement remportée 26 à 21. Pour rappel, Le RNR a fini à seulement 3 points de l’US Bressane (15e et premier relégable). Malgré cela, la formation n’a visiblement pas digéré le départ de sa pépite pour de nouveaux défis.