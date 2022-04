PRO D2. Nadir Megdoud n'en pouvait plus du rugby pro, mais il brille à nouveau avec Rouen

Auteur de l’essai libérateur avec Rouen ce week-end, Nadir Megdoud, après avoir arrêté sa carrière pro en 2018 à seulement 21 ans, renaît de ses cendres dans le nord de la France.

Maintenu de justesse lors de l'exercice précédent, Rouen est encore plus que jamais dans la bataille pour le maintien cette saison. En s’imposant le week-end dernier sur la pelouse de la Rabine, les nordistes ont pris une longueur d’avance ô combien importante sur leur concurrent direct, l’US Bressane. Une victoire que les hommes de Nicolas Godignon sont allés chercher grâce à une course folle de son ailier Nadir Megdoud qui terminera dans l’en-but.

He showed great speed on Friday night to score Rouen's 3rd try of the contest. Megdoud tops the tries scored stats for Rouen this season with 5.



