RUGBY. Une légende du XV de la Rose impressionnée par Antoine Dupont

Le demi-de-mêlé anglais Ben Youngs a déclaré à RugbyPass qu’il appréciait regarder jouer Antoine Dupont.

Mouillez-vous la nuque. Si Owen Farrell avait déjà fait l'éloge d'Antoine Dupont, on ne s'attendait pas à ce que les louanges continuent pour autant. Dans un article paru ce samedi 18 décembre sur RugbyPass, c'est Ben Youngs qui a salué les performances du Bleu. En effet, le numéro 9 le plus capé du royaume a affirmé qu'il s'inspirait du désormais meilleur joueur du monde. Il déclare : "Je l'observe (Dupont) et j'essaie de voir ce qu'il fait et de comprendre son talent exceptionnel. Il est le meilleur joueur du monde et à juste titre, car il a eu une année incroyable. Des gars comme Will Genia ont été exceptionnels, ils ont fait irruption sur la scène et ont changé la façon dont les demi-de-mêlés jouaient. Puis Dupont est arrivé, il a pris le relais et l'a exploité, changeant à nouveau la façon dont les numéros 9 jouent."

L'homme aux 111 sélections sous la tunique immaculée a également détaillé le style d'Antoine Dupont. Il explique : "La plus grande force de Dupont est qu'il est compact et puissant. Même lorsque vous pensez le tenir, il parvient à vous échapper et à s'en sortir. Il pourrait presque jouer comme un 12. C'est ce qui fait de lui une si grande menace. Il a une carrure différente de tous les autres 9 que j'ai affrontés. Je n'en ai jamais vu avec une telle puissance compacte. En plus de ça, il est évidemment très doué et technique, bien sûr. C'est un gars extrêmement dangereux - quand vous pensez l'avoir attrapé, il s'en sort et repart. C'est un talent exceptionnel. J'ai pris plaisir à le regarder et quand je joue contre lui, je suis ravi d'avoir cette opportunité."