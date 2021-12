CHAMPIONS CUP. Antoine Dupont (Toulouse) exprime son inquiétude via Rugbyrama

Dans une interview accordée à Rugbyrama, le numéro 9 toulousain se confie sur les incertitudes liées à la Coupe d’Europe.

Antoine Dupont n’hésite pas à le dire, la Champions Cup est “une compétition particulière pour le club.” Dans une interview accordée à Rugbyrama, le demi de mêlée dresse pourtant un bilan incertain de cette édition 2021-2022 de Champions Cup. Dans cet entretien réalisé avant l’annonce des reports de rencontres ce vendredi 17 décembre, il indique : “On ne sait pas trop où on met les pieds. On voit que dès la première journée, il y a des annulations à cause de la situation sanitaire... Ce n'est pas évident, mais on peut encore jouer dans des stades remplis pour le moment et nous, on a pu jouer (notre première rencontre). On avance à vue de nez.” Et le joueur ne s’est pas fourvoyé. Après une performance magistrale face à Cardiff la semaine dernière, il reste au repos ce week-end. La rencontre entre le Stade Toulousain et les Wasps ayant été reportée. CHAMPIONS CUP. La Masterclass d'Antoine Dupont a subjugué la presse étrangère

Interrogé sur la saveur de cette édition, il répond : “c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas forcément une équité, que ce n'est pas toujours juste parce que cela ne dépend pas de nous.” La condition sanitaire inquiète le meilleur joueur du monde qui indique que tout le monde “a envie d’aller jusqu’au bout.” Il se demande également si les solutions trouvées “seront justes et acceptables pour tout le monde.” Il complète : “On n'est pas maîtres de ce qu'il peut se passer autour donc on essaye de faire ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire notre entraînement et notre préparation avec le plus de sérieux possible. Après, on espère que ça puisse se jouer dans des conditions normales.” RUGBY. La LNR durcit son protocole contre le COVID-19 pour les joueurs non-vaccinés !