RUGBY. Un match de Top 14 en Espagne pour l'Aviron Bayonnais ?

Et si Bayonne allait jouer un de ses matchs de Top 14 en Espagne ? C'est bien ce qui va se passer, pour le compte de la 21 ème journée de Top 14, contre la Section Paloise.

Nous avons appris hier, dans un communiqué sur les réseaux sociaux, de la part de l'Aviron Bayonnais, que le match de la 21 ème journée de Top 14 n'aura pas lieu à Jean-Dauger. En effet, Bayonne accueillera la Section Paloise à la REALE ARENA de Saint-Sébastien, le samedi 25 mars 2023, à 17 h. Ce stade, bien plus grand que la plupart des stades de Top 14, a une capacité d'accueil de 32 500 à 39 500, et possède une pelouse hybride. Habituellement, cette enseigne est le terrain de l'équipe de la Réal Sociédad, qui évolue depuis plusieurs saisons en Liga Santander. Ce sera alors l'occasion pour les supporters bayonnais, et également palois, de découvrir une nouvelle atmosphère, car la billetterie est aussi accessible aux fans de rugby en Espagne. Par ailleurs, la billetterie ouvrira début janvier 2023 pour les abonnés, et milieu du même mois dans un second temps. Le club a aussi tenu à mettre en place des services de transports pour acheminer les supporters au Stade. Une belle fête est en préparation !

Le Top 14 en Espagne, c'est à la mode ?

En 2014, Bayonne avait déjà accueilli un match de Top 14 contre le Stade Français Paris, sur ce même stade de la Réal Sociédad. Ce match avait été une belle réussite, et une belle fête du rugby. Désormais, le rugby en Espagne progresse petit à petit, et le nombre de licenciés augmente considérablement. C'est alors l'occasion de toucher une autre cible pour l'Aviron Bayonnais qui se trouve à seulement 50 minute de route de Saint-Sébastien. D'ailleurs, cette ville a été choisie pour être hôte des deux demi-finales du Top 14 pour la fin de saison, qui auront lieu le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin 2023. Rappelons-nous également de la finale du Top 14 entre le Racing 92 et le RC Toulon, lors de la saison 2015-2016, qui avait eu lieu dans l'antre légendaire des joueurs de Barcelone, au Camp Nou. Une finale d'anthologie, remportées par les Racingmens. Espérons un spectacle similaire pour les prochaines demi-finales !