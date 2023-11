RUGBY. Un international fidjien face à des accusassions d'agressions sexuelles sur trois femmes

Api Ratuniyarawa, ancien joueur des London Irish et de Northampton, est accusé d'agression sexuelle sur trois femmes. Ces incidents présumés auraient eu lieu à Cardiff.

Ce samedi, la presse britannique nous apprend qu'Api Ratuniyarawa, ancien joueur des London Irish et de Northampton, s'est retrouvé devant le tribunal de première instance de Cardiff. L'international fidjien (27 sélections), qui devait jouer pour les Barbarians contre le Pays de Galles ce week-end, fait face à de graves accusations.

À 37 ans, Ratuniyarawa est accusé d'agression sexuelle sur trois femmes. Ces incidents présumés auraient eu lieu à Cardiff entre le 31 octobre et le 1er novembre.

Lors de l'audience à Cardiff, l'ancien rugbyman a nié fermement toutes les accusations portées contre lui, selon le Daily Mail. Il devait débuter sur le banc des Barbarians au Principality Stadium mais a été remplacé par Aaron Shingler.

Michael Evans, le procureur, a précisé que les trois incidents présumés se sont produits de manière distincte et que Ratuniyarawa ne connaissait pas les femmes impliquées. Il y aurait eu des pénétrations avec le doigt sur deux des femmes, ainsi que des attouchements sur la poitrine et le corps de la troisième femme.

Ratuniyarawa a récemment été convoqué dans l'équipe fidjienne pour la Coupe du Monde en France avant de devoir déclarer forfait en juillet pour des raisons familiales.

Le deuxième ligne a joué un match cette saison avec Bayonne contre Toulon en Top 14 en août dernier. Par le passé, il a également porté les couleurs d'Agen durant quatre saisons, participant à pas moins de 71 matchs avec le SUA en Pro D2 comme en première division.

Api Ratuniyarawa est actuellement soumis à une "caution stricte" et devra comparaître à nouveau à Cardiff le 4 décembre. Jusqu'à cette date, "il sera également soumis à un couvre-feu électronique, entre 19 heures et 7 heures du matin, et ne pourra entrer au Pays de Galles que pour des procédures judiciaires", explique Wales Online.