RUGBY. Un choc France/Australie avant les All Blacks pour préparer la Coupe du monde 2023

Selon la presse australienne, l'équipe de France affrontera l'Australie avant la Coupe du monde de rugby. De quoi se tester avant les All Blacks.

La Coupe du monde 2023, c'est dans un an et demi. Mais pour l'équipe de France, elle débutera bien avant avec la longue phase de préparation qui va mener au match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Une préparation qui va comporter des entraînements et des stages, mais aussi des rencontres afin de monter en puissance. Et selon la presse australienne, les Bleus de Fabien Galthié croiseront le fer avec l'Australie juste avant le coup d'envoi de la compétition. Ce sera en effet l'ultime match de préparation de la France et il devrait se jouer au Stade de France. Une sorte de répétition grandeur nature avant de recevoir les All Blacks. Écosse, Australie... les adversaires des Bleus pour préparer le Mondial 2023 sont connus !Le programme des Bleus avant la Coupe du monde avait déjà été évoqué il y a quelques semaines. L'Australie faisait partie des nations évoquées avec les Fidji et l'Écosse, prochain adversaire des Bleus dans le Tournoi des 6 nations. Avant de recevoir les Wallabies à Saint-Denis, il est question d'un match à Nantes face aux Fidjiens puis de rencontres face aux Écossais à Murrayfield puis dans un stade de province. Ce sera la quatrième fois en deux ans que les Bleus croisent la route des Australiens après la très belle tournée de 2021 qui avait vu la France remporter un match historique en Océanie. Une série de chocs qui avait permis à plusieurs joueurs de briller. Espérons que cette rencontre sera le tremplin parfait pour les Bleus jusqu'au titre mondial. Équipe de France. La tournée estivale, véritable tremplin pour nos Bleus !