Équipe de France. La tournée estivale, véritable tremplin pour nos Bleus !

Longtemps considérée comme inutile, la tournée estivale a été bénéfique pour beaucoup de joueurs, qui ont réussi à se faire une place dans le groupe France.

Qui aurait cru que trois matchs en Australie révèleraient autant de joueurs ? Longtemps considérée comme totalement désuète, la tournée d'été a été un véritable tremplin pour certains ! En effet, et alors que le sélectionneur Galthié se passe de nombreux de ses cadres, ainsi que de tous les joueurs disputant la finale du Top 14 (Toulouse-La Rochelle), de nombreux nouveaux sont appelés pour faire partie du voyage. Parmi eux, la présence de Melvyn Jaminet a fait beaucoup parlé, du fait que ce dernier n'avait disputé à l'époque aucune minute en Top 14.

Un remaniement d'effectif qui faisait peur à beaucoup de supporters des Bleus, qui s'attendaient à ce que cette tournée se transforme en une série de lourdes défaites. Mais il n'en fut rien, et force est de constater que ces joueurs nous ont tous surpris lors de ces trois matchs. Avec un match gagné et deux autres perdus d'un rien, il était évident que nous reverrions certains d'entre eux très rapidement sous le maillot tricolore. Chose faite par le staff des Bleus, qui a convoqué 20 joueurs qui étaient présents lors de cette tournée estivale.

XV de France. Lebel, Flament, Buros... le groupe des Bleus pour préparer la tournée de novembre est enfin là !

Place aux nouveaux !

Comme dit précédemment, Fabien Galthié a décidé d'appeler pour cette tournée de novembre 20 joueurs ayant participé à celle de cet été. Autrement dit, quasiment la moitié du groupe ! Une liste assez jeune, qui est assez différente de celle du dernier tournoi par exemple. En effet, afin de préparer le premier match face à l'Italie, le staff des Bleus avait convoqué 37 joueurs. Parmi ces derniers, seuls 21 ont été sélectionnés ce lundi. Un chiffre qui montre non seulement que le vivier de la France est important, mais également l'importance qu'a eu cette tournée estivale, qui a fait éclore de nombreux mecs. On pense forcément à Jaminet, mais également à Gaëtan Barlot, Ibrahim Diallo, Antoine Hastoy et d'autres, qui ont su garder cette bonne forme en ce début de saison. Des nouveaux qui mettent à la porte d'autres éléments qui n'ont pas suffisamment convaincu, à l'image de Carbonel, Bourgarit ou encore Rebbadj, tous présents lors du tournoi. Même s'il n'est pas assuré que les 42 joueurs présents dans la liste disputent tous au moins un match, on espère tout de même que les révélations d'Australie confirment en novembre.



Equipe de France. Vers un destin à la Beauxis pour Louis Carbonel ?



Des blessures qui expliquent aussi ce phénomène

Il ne faut pas être dupe non plus. Bien que la tournée estivale ait révélé de nombreux talents, cette liste s'est également faite selon les blessures des uns et des autres. On pense forcément à Camille Chat qui multiplie les pépins physiques, mais également à Mohamed Haouas, le capitaine Charles Ollivon, ou encore le jeune centre Julien Delbouis. Tous ces joueurs ne faisaient pas partie de l'aventure australienne et pourtant, nul doute qu'ils auraient été appelés par Fabien Galthié s'ils avaient été aptes. Mais comme l'on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ces places libérées pourront permettre à certains de s'imposer dans le groupe France. Equipe de France. Ralenti par les blessures, Camille Chat est-il en train de reculer dans la hiérarchie des talonneurs ?