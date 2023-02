RUGBY. Un ballon intelligent utilisé pour la première fois lors du Tournoi des 6 Nations 2023

Le ballon intelligent élaboré par la société Sage sera utilisé pour la première lors du Tournoi des 6 nations. De nouvelles données seront collectées et affichées.

Personne n'en parle... mais le premier ballon de rugby ''intelligent'' fait ses débutsIl y a deux ans, nous évoquions l'arrivée du ballon intelligent dans le rugby. A l'époque, cette "smart ball" est testée en Angleterre. De l'eau a coulé sous les ponts. Et lour la première fois, un ballon intelligent sera utilisé à la fois lors du tournoi des 6 Nations 2023 et du tournoi TikTok 6 Nations féminin 2023. Pour rappel, cette nouvelle technologie créée par la société Sage avait été utilisée lors des tests de novembre 2022. Elle permettait notamment d'avoir plus de statistiques à disposition pour les encadrements, mais aussi pour les diffuseurs et les spectateurs. Cette année, le ballon intelligent ira encore plus loin comme nous l'explique le communiqué officiel : "Des nouveaux points de données seront capturés par le smart ball dont la répartition du poids à l’intérieur de la mêlée et comment elle impacte la performance du pack." Il sera aussi possible "d'évaluer la performance individuelle d'un joueur ou joueuse et la comparer à celle de son adversaire." Nul doute que les amateurs de datas seront ravis. RUGBY. 6 Nations. ''L'équipe de France est encore en-dessous'', Galthié l'annonce, les Bleus seront encore meilleurs On imagine que les staffs, et notamment celui du 15 de France seront friands de ces nouvelles données à exploiter afin de faire progresser les Bleus. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a confié cette semaine que les Bleus seront meilleurs à l'avenir. Ces chiffres pourraient les y aider. Notez également qu'une série de huit épisodes "conçue pour apporter aux fans une plus grande compréhension des informations et données collectées" va être proposée en association avec TikTok. Des acteurs du rugby masculin et féminin y participeront pour offrir leurs points de vue personnel et leur analyse. "Nous nous engageons à améliorer l'expérience des fans, ce que ce partenariat nous permettra de faire - en rendant les données et les informations accessibles et à la portée de tous", a commenté Sage.