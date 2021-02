Personne n'en parle... mais le premier ballon de rugby ''intelligent'' fait ses débuts

Une entreprise anglaise a mis en place un ballon de rugby intelligent permettant de voir plus facilement les en-avants.

"Il y a en-avant !" Cette phrase est utilisée une bonne dizaine de fois par match de rugby, en fonction des supporters qui regardent. Dernièrement, on rajoute le phénomène d'inertie pour argumenter sa vision de la passe. Les joueurs de rugby évoluent et les techniques de manipulation de ballons également.

La premiership fera donc l'expérimentation d'un tout nouveau ballon "intelligent" qui permettra d'éliminer les erreurs de passes en-avants, ainsi que les introductions pas droites et les lancers en touche peu conventionnel. C'est le NZ Herald qui nous en parle.

Quand ? En ce moment même ! Les Saracens affrontent Coventry et le ballon est utilisé en test. Les Sarries et Coventry ont déjà travaillé avec ce ballon lors des séances d'entraînements et de matchs de pré-saison.

Qui ? C'est une entreprise anglaise sur les données, Sportable, en association avec la célèbre marque Gilbert, qui a mis en place ce ballon.

Mais comment ? La technique utilisée est un suivi 3D en temps réel avec un niveau de précision au centimètre. Tous les stades disposent de panneaux LED, et cette innovation ne prendrait que quelques minutes à mettre en place dans les stades selon le créateur. Par exemple, les données récoltées peuvent être le temps de suspension du ballon, la distance et le taux de rotation de ce dernier lors de coups de pied ou de passes. Les staffs pourront analyser le temps de suspension du ballon et ainsi permettre de calculer la bonne distance de retombée afin de permettre à un joueur d'être sous le ballon. Ce calcul sera fait en fonction de la distance en mètres/secondes parcourus par l'ailier départ arrêté (ou pas), par exemple.

Et les en-avants ? Ce ballon permet de récolter des données en 3D. Il pourrait, à terme, permettre aux arbitres de vérifier le déplacement du ballon entre le moment où il est lâché des mains et la récéption de ce dernier. Nous sommes encore loin de tout ça, mais cette innovation sera à coups sûr un outil formidable pour les analystes vidéos et les staffs. Sportable estime que les données en temps réel pourraient réduire les temps longs durant un match de rugby, comme l'arbitrage vidéo ou les mêlées à refaire. Ces données pourront être envoyées directement sur une montre connectée au poignet de l'arbitre.