RUGBY. Un ancien sélectionneur de l'Italie à la tête de l'Angleterre ?

La Fédération anglaise de rugby pourrait donner les clés du XV de la Rose à un ancien sélectionneur de l'Italie et virer Eddie Jones. Qui sera l'heureux élu ?

RUGBY. L'Angleterre va-t-elle virer Eddie Jones à moins d'un an de la Coupe du monde ?L'avenir d'Eddie Jones à la tête de l'Angleterre est plus qu'un incertain. La RFU lui chercherait actuellement un remplaçant. Et pas nécessairement pour démarrer un nouveau cycle après la Coupe du monde. La Fédération n'a que peu goûté aux sept défaites en douze matchs joués en 2022. À moins d'un an du Mondial, elle pourrait donner un coup de pied dans la fourmilière. L'ancien sélectionneur Warren Gatland a été évoqué pour succéder à Jones jusqu'à l'échéance planétaire. Mais pour l'heure, rien n'a été décidé. Un audit du XV de la Rose est actuellement en cours. Les joueurs vont notamment être entendus pour donner leur avis. Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, ainsi que le directeur de la performance Conor O’Shea, conduisent un examen des performances du sélectionneur en place, après que l'Angleterre a réalisé sa pire année en termes de résultats depuis 2008. Ces sélectionneurs affolent le marché des transferts : qui sera le prochain boss des All Blacks et de l'Angleterre ?Si bien que Jones pourrait ne pas aller au bout de son contrat avec le XV de la Rose. Il était question pour lui de quitter ses fonctions après la Coupe du monde. Outre Gatland, le Néo-Zélandais Scott Robertson ainsi que l'ancien international anglais Steve Borthwick intéressent la RFU. Mais un nouveau candidat est apparu : Conor O’Shea. S'il connaît la maison, l'Irlandais pourrait ne pas recevoir l'aval des supporters. À la tête de la sélection italienne entre 2016 et 2019, il n'a jamais réussi à remporter le moindre match dans le Tournoi des 6 Nations. Un palmarès qui fait un peu tâche même s'il a aussi remporté la Premiership avec les Harlequins. D'aucuns diront qu'il n'avait pas les mêmes moyens humains et financiers à disposition. Et ils n'auront pas tort. Si d'aventure le RFU devait choisir Gatland, elle pourrait être en concurrence avec la fédération galloise. Laquelle réfléchit aussi à se séparer de Pivac après une tournée marquée par une défaite contre la Géorgie à Cardiff. Une décision pourrait être prise dans les jours à venir afin de préparer le 6 nations dans les meilleures conditions.