Ces sélectionneurs affolent le marché des transferts : qui sera le prochain boss des All Blacks et de l'Angleterre ?

Plusieurs coachs nourrissent les rumeurs de transferts à moins d'un an de la Coupe du monde. Qui sera le prochain sélectionneur des All Blacks et de l'Angleterre ?

A moins d'un an de la coupe du monde, les internationaux ne sont pas les seuls à animer le marché des transferts. En effet, certains sélectionneurs pourraient également faire les choux gras de la presse. Et pas n'importe lesquels. Si Fabien Galthié est engagé jusqu'en 2028 avec le XV de France, Eddie Jones vit ses derniers mois à la tête de l'Angleterre. Sa succession est source de nombreuses rumeurs. Ainsi, l'Irlandais Ronan O'Gara fait partie des techniciens qui intéressent la Fédération anglaise. Le Rochelais a indiqué via Sud Ouest que son avenir sera connu dans les prochaines semaines. Mais la concurrence est rude pour ce poste si convoité. Outre l'ancien international Steve Borthwick, Midi Olympique nous apprend que le profil de Scott Robertson intéresse aussi les instances anglaises. Sauf que beaucoup voit en lui le prochain sélectionneur des All Blacks après la Coupe du monde. WTF - Mouvement à l'ancienne, toupie, Scott Robertson claque un breakdance après le titre des CrusadersAngleterre ou Nouvelle-Zélande, un choix de riche pour Robertson. Il pourrait ainsi succéder à Ian Foster. Une succession déjà évoquée cet été après les mauvaises performances des All Blacks face à l'Irlande et durant le Rugby Championship. Quid de Foster ? Il pourrait rebondir aux USA, organisateurs du Mondial en 2031 et désireux de briller après l'échec de la qualification pour la Coupe du monde 2023. Un contrat longue durée pourrait l'y attendre. Mais la presse évoque aussi un intérêt des États-Unis pour Eddie Jones. Ce qui ne ferait pas les affaires des Wallabies, qui hésitent encore à prolonger Dave Rennie. Un vrai jeu de chaises musicales. D'autant que l'actuel sélectionneur du Japon, Jamie Joseph, serait une des pistes suivies par la Nouvelle-Zélande.



Si on résume : les All Blacks pourraient être coachés par Ian Foster, Jamie Joseph ou bien Scott Robertson ; l'Angleterre lorgne aussi ce dernier, tout comme Ronan O'Gara et Steve Borthwick ; les USA font de l'oeil à Foster et Jones tout comme l'Australie, qui pourrait aussi se laisser tenter par l'option Robertson. À cela, il faut ajouter un possible départ de Wayne Pivac après la Coupe du monde 2023. Ce qui laisserait un poste vacant au Pays de Galles. Sans oublier Gregor Townsend, également engagé jusqu'au Mondial avec l'Écosse. Il n'est pas impossible que certains décident de se lancer un défi au niveau local. Si bien que certains entraîneurs de clubs auraient alors une carte à jouer à l'échelon international.

RUGBY. Et si Christophe Urios devenait sélectionneur ?