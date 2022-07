RUGBY. Un ancien capitaine du Pays de Galles avoue souffrir de démence précoce

L’ancien troisième ligne et capitaine du pays de Galles Ryan Jones a annoncé qu’il souffrait de démence précoce.

C’est une nouvelle que l’on n’aime pas avoir, mais que l’on semble malheureusement entendre de plus en plus fréquemment. Après les déclarations de Steve Thompson expliquant souffrir de démence précoce, c’est au tour de Ryan Jones (75 sélections avec le Pays de Galles) de faire ces douloureux aveux. Dans une interview accordée au Times et parue le 16 juillet, il communique sur sa pathologie qu’il a développé à seulement 41 ans. Dans des propos relayés par Rugbyrama, l’ancien rugbyman déclare : “J'ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros et je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. J’ai l’impression que tout mon monde s’écroule. J’ai vraiment peur, car j’ai trois enfants, trois beaux enfants, et je veux être un père fantastique.” RUGBY. Atteint de démence, Steve Thompson fera don de son cerveau pour aider la rechercheAu travers de cette annonce, l’ancien capitaine du XV du Poireau explique le sentiment qui l’anime. Il explique que sa maladie se traduit par des pertes de mémoire ou des troubles de l’humeur par exemple. Il explique également que le monde du rugby doit faire mieux en termes de mesures préventives face aux chocs à la tête et aux complications qui en découlent. Dans ces paroles, l’ancien Lions Britanniques se livre et confie ses craintes : “Cela me terrifie parce que je ne sais pas si, dans deux ans, nous serons assis ici. Je ne sais pas si ces épisodes vont durer une semaine, deux semaines ou devenir permanents […] Je ne sais pas comment ralentir le processus, le stopper, je ne sais pas quoi faire.”