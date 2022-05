RUGBY. Un analyste étranger propose-t-il que les Anglais nous volent le French Flair ?

Parue le 11 mai dernier, une analyse publiée par le média Rugby Pass mettait en avant une théorie pour le moins inattendue.

Le jeu, c’est le jeu. Et ça, chaque équipe a le sien. De tous les côtés du globe, les différentes terres du rugby mondial mettent en avant LEUR vision de comment manier ce cher ballon ovale. Pour les Irlandais, on parle de maîtrise parfaite des bases et d’une conquête excellente. Chez les Néo-zélandais, la technique individuelle est reine. Quant aux Japonais, leur jeu de vitesse historique leur a permis d’atteindre les quarts de finale de la dernière coupe du Monde. Aux quatre coins du globe, chaque nation pratique son rugby, construit à travers les époques et souvent inspiré des cultures nationales. En France, c’est le French Flair qui prime. Dans le monde entier, les Français sont connus pour briller plus fréquemment à l’instinct qu’à la raison. Oui, mais voilà, cette tradition est désormais convoitée. VIDÉO. Sadourny, Sella, Ntamack : les grands moments du ''French Flair''

Dans un article publié le 11 mai sur le site Rugby Pass, l’ancien analyste de Stuart Lancaster, Nick Bishop, propose un changement. Dans un papier de qualité, fourni en exemple et en explication, il demande que les Anglais s’emparent du flair ! Mais qu’est-ce que cela signifie ? Que deviendrait le célèbre jeu à l’anglaise ? Ces parties endiablées aussi passionnantes qu’une après-midi du Tour de France bien allongée dans son canapé sont-elles vouées à disparaître ? Alors, posez ces fourches et enlevez ces regards noirs de vos mirettes, on vous fait part de cette théorie plus en détail.