RUGBY. Un 3/4 international anglais de 112kg pour 1m92 dans le viseur du Top 14

Cokanasiga et Smith dans le viseur du Top 14 ? Bien que sous contrat jusqu’en 2027, ils attisent les convoitises de plusieurs formations tricolores.

Selon RugbyPass, deux noms circulent avec insistance dans certains bureaux de club du Top 14 : l’ailier anglais Joe Cokanasiga et Adré Smith, deuxième ligne sud-africain rugueux. Ces profils suscitent l’intérêt des clubs français, mais leur situation contractuelle pourrait compliquer leur arrivée immédiate.

Joe Cokanasiga, un Anglais de plus en France ?

À 27 ans, Joe Cokanasiga est un nom bien connu du rugby anglais. Avec 35 essais inscrits en 95 matchs sous les couleurs de Bath depuis son arrivée en 2018, l’ailier d’origine fidjienne s’est imposé comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de Premiership.

Récemment prolongé jusqu’en 2027, il reste un pilier du projet de Bath, mais cela n’a pas empêché certains clubs français de se renseigner sur sa situation. Pour rappel, Bath va rappatrier l'ailier anglais Henry Arundell en provenance du Racing 92 à la fin de la saison.

La puissance de Cokanasiga, capable de déborder les défenses les plus organisées, séduit forcément les écuries ambitieuses du Top 14. Cependant, avec encore deux ans de contrat à honorer, les éventuels prétendants devront se montrer patients… ou prêts à casser leur tirelire.

Adré Smith, un profil recherché au Top 14 et au Japon

Du côté des Stormers, Adré Smith attise lui aussi la curiosité des recruteurs. Deuxième ligne massif (201 cm, 123 kg), le Sud-Africain de 27 ans pourrait être un atout de poids pour n’importe quel pack du Top 14. Avec près de 50 matchs joués depuis 2019, son expérience parle pour lui.

Bien qu’engagé avec les Stormers jusqu’en 2027, Smith semble plus proche d’un départ. Les intérêts conjoints de clubs français et japonais, notamment en League One, laissent entrevoir un potentiel transfert.

Si le Top 14 offre une vitrine et un niveau de compétition de premier ordre, la League One japonaise est plus qu'une alternative attractive grâce à des salaires compétitifs et un calendrier allégé. Leur arrivée éventuelle en France renforcerait encore la densité du championnat.