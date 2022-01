RUGBY. Trop ''gros'' pour certains, le jeune Alfie a reçu le soutien de nombreuses stars du rugby

Jeune joueur évoluant chez les moins de 12 ans dans le club d'Oakdale au Pays de Galles, Alfie est un enfant passionné de rugby. Son père partage d'ailleurs sur les réseaux sociaux quelques photos de lui et de son équipe, lors de rencontres face à d'autres jeunes. Mais récemment, ce dernier a reçu un commentaire disant que son fils était trop "gros" pour jouer dans cette catégorie d'âge, tout en affirmant que le jeune Alfie est en mauvaise santé. Une remarque totalement inacceptable, que le père a décidé de dénoncer sur Twitter, tout en adressant son soutien à son fils : "J'ai dû supprimer un message de Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan".

Had to remove a post from Facebook as an idiot commented saying my boy is to "big" to play under 12s and isn't healthy. If only people knew how hard he works to get fitter and how low his confidence has been. Don't worry Alfie I'll always be your biggest fan. pic.twitter.com/cDkA9BQOG8