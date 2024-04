RUGBY. TRANSFERTS. 500 000 euros contre deux jeunes prometteurs : le futur deal entre l’UBB et Biarritz en détails

En difficulté financière, Biarritz va recevoir 500 000 euros de la part de l’UBB, mais laisse partir deux futurs talents du club basque.

Selon les informations de nos confrères de l’Equipe, Bordeaux a décroché le gros lot en obtenant deux joueurs encore sous contrat avec le B.O.

Le président de l’UBB Laurent Marti va dépenser un chèque de 500 000 euros pour renforcer sa troisième ligne avec deux nouveaux joueurs : Temo Matiu et Tiaan Jacobs.

Très bon cette saison en deuxième division, Temo Matiu avait agité le marché des transferts avec une arrivée initiale prévue à Montpellier, avant de partir à Bordeaux pour (peut-être) moins de concurrence au poste de numéro 8.

Il faut dire qu’avec l’arrivée de Billy Vunipola au MHR et Sam Simmonds, Marco Tauleigne, Alexandre Bécognée, Yacouba Camara, Lenni Nouchi… Les places se font rares dans la troisième ligne montpelliéraine.

Le jeune Sud-Africain de 19 ans Tiaan Jacobs n’était pas forcément prévu sur la liste des départs dès la fin de saison. Arrivé en 2022 à Biarritz, le troisième ligne a disputé 7 matchs cette saison et semblait faire partie d’un projet à long terme sur la côte basque.

Des transferts de jeunes joueurs à forts potentiels qui démontrent une fois de plus les difficultés financières du Biarritz Olympique.

Avec le départ du président Jean-Baptiste Aldigé à la fin de la saison et une 14e place en ProD2, l’avenir de Biarritz s’obscurcit de plus en plus.

Un peu plus au nord de la côte Atlantique, du côté bordelais, ces arrivées de joueurs qui vont sûrement signer un contrat longue durée renforcent un poste déjà bien garni.

Temo Matiu (22 ans) et Tiaan Jacobs (19 ans) complètent l’effectif de l’UBB et confirment cette envie de s’appuyer sur des joueurs jeunes comme Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortère, Marko Gazzoti, Pierre Bochaton, Mateo Garcia…