RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Antoine Frisch rejoint le RCT sur la durée : un renfort de taille

Le Rugby Club Toulonnais frappe fort en annonçant l'arrivée d'Antoine Frisch. Ce joueur polyvalent, révélation au Munster, sera un atout pour l'ambition du RCT.

Le Rugby Club Toulonnais frappe un grand coup en annonçant l’arrivée d’Antoine Frisch, centre français talentueux, pour les trois prochaines saisons. Formé à Fontainebleau et ayant fait ses armes dans de nombreux clubs amateurs, Antoine Frisch a parcouru un chemin impressionnant depuis ses débuts à Rouen jusqu'à son apogée récente avec le Munster en Irlande.

Antoine Frisch s’est révélé aux yeux du grand public lors de son passage au Munster. Après une première expérience professionnelle chez les Bristol Bears en Angleterre, c’est en Irlande qu’il a véritablement explosé, contribuant à la victoire de sa province en URC l'année dernière. Sa polyvalence et ses performances lui ont valu une reconnaissance méritée.

Appelé par Fabien Galthié pour préparer le dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Frisch a démontré son potentiel au niveau international. Son retour en France, motivé par l’envie de continuer à progresser, est une excellente nouvelle pour le Rugby Club Toulonnais qui ajoute un élément de poids à son effectif.

Laurent Emmanuelli, Directeur Sportif du RCT, ne cache pas sa satisfaction : « Antoine est un joueur qui a connu un parcours atypique. Sa progression a été constante et nous sommes convaincus qu’il est désormais un joueur de niveau international. Doté d’un état d’esprit et de valeurs humaines qui collent au RCT, Antoine possède de grandes qualités techniques, fait jouer autour de lui et valorise le collectif d’une équipe. »

Antoine Frisch, de son côté, exprime sa fierté : « C’est une grande fierté et un honneur pour moi de venir jouer au RCT. Je suis impatient de porter ce maillot emblématique et de connaître la ferveur des supporters. Je souhaite le meilleur à l’équipe pour leur sprint final en TOP 14. À très vite ! »

L’arrivée d’Antoine Frisch s’inscrit dans la volonté du RCT de renforcer son effectif avec des joueurs de calibre international. Son profil polyvalent, à l’aise en attaque comme en défense, apporte une plus-value indéniable à l’équipe.

Avec cette nouvelle recrue, le Rugby Club Toulonnais envoie un message clair : le club est prêt à retrouver les sommets du rugby français et européen. Antoine Frisch, par son talent et son expérience, sera sans nul doute un acteur clé de cette ambition.