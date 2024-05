Rugby. TRANSFERT. Le grand exode britannique vers le Top 14 : Qui sera le prochain ?

Les stars britanniques affluent vers le Top 14, et Jonny May pourrait être le prochain. À 34 ans, l'ailier de Gloucester est attiré par l'expérience unique du rugby français.

Le Top 14 continue d'attirer les stars du rugby britannique, et Jonny May pourrait bien être le prochain à faire ses valises pour la France. Après une carrière impressionnante à Gloucester, l'ailier anglais de 34 ans, deuxième meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de la Rose avec 36 réalisations en 78 tests, cherche une nouvelle aventure.

Les transferts récents d'Owen Farrell au Racing 92, de Manu Tuilagi à Bayonne, de Billy Vunipola à Montpellier et de Kyle Sinckler à Toulon montrent une tendance claire : les joueurs d'outre-Manche sont de plus en plus nombreux à vouloir goûter à l'expérience unique du rugby français.

Avec un CV aussi étoffé, Jonny May serait un atout de taille pour n'importe quel club de l'élite. Et ce, même s'il n'est peut-être plus aussi incisif que par le passé. Les rumeurs vont bon train concernant son futur club. Pour l'heure, rien d'officiel.

Du côté de Pau, on étudierait selon le Midol le profil de Sam James, polyvalent trois-quarts de Premiership. Ce dernier a cumulé 243 matchs avec Sale, est également en quête d'un nouveau challenge. Son profil polyvalent pourrait bien séduire plusieurs clubs français.

L'exode vers la France ne se limite pas au Top 14 selon nos confrères. En Nationale, des clubs comme Tarbes et Chambéry n'hésitent pas à recruter des talents britanniques.

Tarbes a récemment signé le 3e ligne Sam Cross, un international gallois à VII et à XV, en provenance de Newcastle. Tandis que Chambéry a engagé l'ouvreur gallois de Cardiff Arwel Robson pour deux ans.

Cette vague d'arrivées depuis le Royaume-Uni témoigne de l'attractivité croissante du rugby français. Pour Jonny May, rejoindre le Top 14 serait une belle manière de clore une carrière déjà exceptionnelle. Reste à savoir quel club saura saisir cette opportunité.