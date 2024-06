RUGBY. TRANSFERT. Grenoble ne se laisse pas abattre en recrutant du solide pour la saison prochaine

Grenoble renforce son équipe avec Hériteau, Rasaku et Kveseladze après 21 départs. Un recrutement stratégique pour viser le haut du classement en Pro D2.

Le FC Grenoble n’a pas perdu de temps pour renforcer ses rangs après une saison de Pro D2 marquée par la frustration. Avec 21 départs annoncés, le club isérois se devait de réagir. Après pas moins de 17 signatures, plusieurs joueurs de renom du Top 14 seraient sur le point de rejoindre l'Isère, selon les informations du Midi Olympique.

RUGBY. TRANSFERT. 21 départs confirmés, Grenoble en pleine mutation après la déceptionJulien Hériteau, centre de Clermont, aurait choisi de poser ses valises à Grenoble pour les trois prochaines saisons. À 29 ans, Hériteau apportera toute son expérience et sa solidité à la ligne arrière du FCG. Son arrivée est un joli coup pour la formation iséroise, en quête de stabilité et de performance.

Aux côtés d'Hériteau, le Fidjien Kaminieli Rasaku, connu pour ses prouesses avec Bayonne, rejoint également les rangs grenoblois. Âgé de 24 ans, Rasaku est attendu pour dynamiser l’attaque avec sa vitesse et son agilité. Le puissant centre géorgien Giorgi Kveseladze viendrait compléter cette ligne arrière prometteuse.

Le président Patrick Goffi a aussi sécurisé des renforts stratégiques en prêt avec l’arrivée du deuxième ligne de La Rochelle, Thomas Ployet (22 ans, 2,03 m, 110 kg), et du pilier et capitaine d’Oyonnax, Tommy Raynaud (30 ans, 1,81 m, 110 kg), engagé comme joker médical.

Ces ajouts viennent solidifier le pack grenoblois, apportant taille et puissance à l’équipe. Une autre bonne nouvelle pour les supporters est la prolongation de Julien Farnoux jusqu'en 2026.

Après une très belle saison, l'arrière indéboulonnable continue l'aventure avec le FCG. "La prolongation de Julien Farnoux, c'est assurer une continuité au sein de l'effectif, mais aussi de l'expérience," souligne Aubin Hueber, directeur du rugby au FCG, via leMidol.

En conclusion, avec ces nouvelles recrues et la continuité de joueurs clés comme Farnoux, Grenoble affiche ses ambitions et se donne les moyens de ses objectifs. Les supporters peuvent être optimistes pour la saison à venir, avec une équipe renforcée et prête à relever les défis d'un championnat de Pro D2 qui s'annonce spectaculaire. Comme le FCG, des formations comme Brive ou encore Provence Rugby ont recruté du très lourd.

