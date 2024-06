RUGBY. TRANSFERT. 21 départs confirmés, Grenoble en pleine mutation après la déception

Après avoir échoué en finale de Pro D2 et en access-match, le FC Grenoble Rugby voit 21 de ses joueurs quitter le club. Un tournant décisif pour une équipe en quête de renouveau et de succès futurs.

La saison 2023/2024 qui aura été riche en émotions pour les Isérois, Grenoble a récemment annoncé le départ de 21 joueurs. En effet, les Grenoblois ont échoué en finale de Pro D2 face à Vannes avant de subir une nouvelle désillusion lors de l'access-match contre Montpellier, ratant ainsi la montée en Top 14.

Parmi les départs confirmés, on retrouve des noms bien connus des supporters grenoblois. Ainsi, Régis Montagne (ASM), Karim Qadiri (Oyonnax) et Felipe Ezcurra feront leurs valises cet été. Leur contribution sur le terrain et leur esprit d'équipe auront marqué les esprits, mais la direction du club n'a pas été en mesure de conserver tout le monde face aux sirènes de la concurrence. En particulier des formations des Top 14.

D’autres joueurs clés comme Steeve Blanc-Mappaz, en partance pour Lyon, et Nathan Farissier, qui rejoindra Soyaux-Angoulême, quitteront également le navire. Ces mouvements montrent la volonté du club de renouveler son effectif pour aborder la prochaine saison avec une nouvelle dynamique.

Le talonneur Barnabé Massa (ASM), le pilier Siua Halanukonuka et le trois-quarts centre Terrence Hepetema font par ailleurs partie des départs. Ces joueurs, par leur talent, laisseront un vide au sein de l'équipe. Le club se prépare à relever de nouveaux défis avec des visages différents.

D'autres annonces de départs, comme celles de Luka Goginava (Mont-de-Marsan) et Atu Manu (Nevers), montrent une tendance claire : Grenoble souhaite rajeunir son effectif et injecter du sang neuf pour la prochaine campagne de Pro D2. L'arrivée de jeunes talents pourrait être une stratégie pour reconstruire une équipe compétitive et ambitieuse.

Enfin, le départ d'Irakli Aptsiauri (Lyon) vers le LOU symbolise cette période de transition. Le FC Grenoble s'apprête à tourner une page importante, avec l'espoir de retrouver rapidement le chemin de la victoire et de la montée en Top 14. Le Dauphiné Libéré rappelle également que Romain Trouilloud devra se soigner à l'instar de "Antonin Berruyer (genou), le centre Bautista Ezcurra (cuisse), l’ailier Geoffrey Cros (cheville) et le pilier gauche Zack Gauthier."

La refonte de l'effectif grenoblois sera sans doute suivie de près par les supporters, impatients de voir comment leur équipe se réinventera pour affronter les défis à venir. On sait déjà que neuf éléments ont été recrutés dont les internationaux namibiens Mouton et Sirgel. Sans oublier Palmier d'Aurillac, Pertaia de Chambéry et les Sud-Africains Jonker (Bath) et Thomas (Rouen). Lestradre débarque pour sa part de Bayonne et Soury de Biarritz.