RUGBY. TRANSFERT. Brive se renforce avec un solide international argentin aux 89 sélections

L’Argentin Matías Moroni débarque au CA Brive ! Joker médical de Sam Johnson, le centre expérimenté apporte sa hargne et sa classe pour aider le club en Pro D2.

Brive ne perd pas de temps pour se réorganiser après les coups durs infligés par les blessures. Après l’annonce du forfait de Sam Johnson, touché aux ligaments croisés et indisponible jusqu’à la fin de la saison, le club corrézien a rapidement trouvé une solution de choix. Selon certaines rumeurs et nos informations, Matías Moroni, l’international argentin aux 89 sélections, s’engagera avec le CAB.

Moroni, un renfort de classe mondiale

Sans club depuis la fin de la saison 2023/2024, Matías Moroni était sur le marché des transferts, guetté par plusieurs écuries. À 33 ans, le Puma reste un joueur de très haut niveau, capable d’apporter son expérience et sa polyvalence au centre de l’attaque briviste.

Doté d’une solide réputation pour sa défense rugueuse et son sens du jeu, l’Argentin pourrait bien devenir un atout clé pour Brive dans sa lutte pour retrouver le Top 14. Il était titulaire cet automne contre l'Irlande et le XV de France lors des tests de novembre.

Ce n’est pas le premier coup d’éclat réalisé par le CAB ces dernières semaines. La signature du Sud-Africain Hendré Stassen, en provenance des Stormers, a également été officialisée.

Le deuxième ligne de 26 ans arrive en tant que joker médical de Ross Moriarty, lui aussi indisponible pour de longs mois. Le club prouve une fois encore sa capacité à attirer des talents malgré un contexte difficile.

Des Brivistes ambitieux

Avec ces deux recrues, le CA Brive affiche clairement ses ambitions. Moroni et Stassen apportent un mélange d’expérience et de puissance qui devrait offrir de nouvelles solutions au staff. Face aux défis qui s’annoncent, le CAB montre qu’il ne baisse pas les bras et se donne les moyens de rester compétitif dans l’élite du rugby français.

En attendant de voir Matías Moroni sous le maillot briviste, les supporters peuvent déjà se réjouir : Brive n’a pas dit son dernier mot cette saison. Ce jeudi soir, Brive a pris le meilleur à domicile sur Agen 32 à 18 dans le cadre de la 15e journée de Pro D2. En attendant les autres résultats, le CAB revient à hauteur de Grenoble, leader du championnat.