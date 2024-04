RUGBY. Top 14. Un Test de caractère pour Bordeaux et Clermont sur fond d'enjeux comptables

Dimanche, Bordeaux affronte Clermont dans un duel crucial du Top 14. Deux équipes, deux dynamiques : la rédemption pour l'UBB, l'ascension pour l'ASM.

TOP 14. Une fois n'est pas coutume, Christophe Urios sera muet avant de retrouver l'UBBCe dimanche, Bordeaux et Clermont clôturent la 21e journée de Top 14 à Chaban. Une rencontre entre deux équipes sur des dynamiques bien différentes. Les Clermontois se déplacent avec une seule défaite au compteur lors des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Tandis que les Bordelais ne comptent que deux succès en autant de rencontres.

Malheureusement pour les Bordelais, le dernier en date n'a pas eu lieu face aux Harlequins en quart de finale. Avec un revers cruel 42 à 41 aux termes d'une partie totalement folle. A l'inverse, les Auvergnats ont validé leur ticket pour les demies de la Challenge Cup en dominant l'Ulster avec la manière. "On sait tous les erreurs qu’on a commises lors de ce quart, et on sait aussi ce qu’on a fait de bien. On se servira de tout cela pour faire la meilleure des prestations dimanche soir", commente Maxime Lucu sur site officiel de l'UBB. Les Girondins ont l'avantage de jouer une fois plus à la maison. Ils seront à n'en pas douter portés par leurs supporters comme la semaine dernière.

RUGBY. Vos Matchs Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?"Après un match comme le week-end dernier qui a été une grande désillusion, avoir la chance de pouvoir renouer avec le public et espérer la victoire à Chaban dès le week-end d’après, c’est génial et très motivant." Côté clermontois, on a pu travailler avec le sentiment du travail accompli. Mais on sait qu'il va falloir faire un match tout aussi sérieux ce week-end pour espérer enchaîner. "Nous savons que l’ambiance va changer à Bordeaux où nous serons attendus face à une équipe qui a eu un match compliqué et qui va nous recevoir avec beaucoup d’envie et d’intensité", confie Léon Darricarrère.

Ce choc sera un vrai test de caractère pour les hommes de Christophe Urios. Lequel leur a souvent reproché de ne pas être suffisamment investis de la première à la dernière seconde. "Si nous ne sommes pas présents collectivement comme nous l’avons été ces 15 derniers jours, ce sera très difficile." Et le score pourrait bien être très sévère.

Ce choc sera un vrai test de caractère pour les hommes de Christophe Urios. Lequel leur a souvent reproché de ne pas être suffisamment investis de la première à la dernière seconde. "Si nous ne sommes pas présents collectivement comme nous l'avons été ces 15 derniers jours, ce sera très difficile." Et le score pourrait bien être très sévère.

Les Bordelais ont montré tout au long de l'année qu'ils pouvaient faire feu de tout bois de n'importe quelle partie du terrain. Les retours de Matthieu Jalibert et Damian Penaud, absents contre les Quins, ne présage rien de bon pour Clermont. "Bordeaux est une équipe homogène qui joue très bien avec le ballon et que nous ne devons pas laisser dans le confort dans la construction de son rugby", explique Koula Tukino, l'entraîneur spécialisé dans les collisions, via le site officiel de l'ASM.

Énergie, attitude, communication et solidarité, voilà par quoi passera un succès pour les Auvergnats dimanche soir contre Bordeaux. Mais il en faudra sans doute encore plus pour s'imposer pour la première fois sur la pelouse girondine depuis mars 2016. D'autant que l'UBB veut s'accrocher à sa place.

"Toutes les équipes ont un enjeu et quelque chose à jouer. Nous, on peut sortir du top 6. Clermont va vouloir récupérer des points après ce match nul chez eux face à Oyonnax, c’est un rendez-vous important pour les deux équipes", analyse le demi de mêlée du XV de France. Une chose est sûre, on ne boudera pas notre plaisir si le match est aussi spectaculaire que ceux de la semaine passée.