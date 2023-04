RUGBY. Top 14. Un match du Stade Toulousain diffusé en clair et prime

La programmation de la 24e journée de Top 14 a été dévoilé. Un match sera diffusé en clair le dimanche 7 mai à 21h05. Il s'agit de Toulouse vs UBB.

Si on ne connait pas encore le nom des équipes qualifiées pour les phases finales du Top 14. On connait en revanche la future programmation de la 24e journée. Une rencontre a été choisie pour une diffusion en clair sur C8. Il s'agit de Stade Toulousain vs UBB. Le match sera proposé dimanche 7 mai à 21H05. Proposer un match sur une chaîne accessible à tous (en co-diffusion sur Canal+Sport 360) est devenu une habitude ces dernières années. L'an dernier, c'est la rencontre entre Toulouse et Biarritz comptant pour la 26e journée qui avait été proposé au plus grand nombre. C'est en 2017 que le premier match en clair avait été diffusé sur C8. À l’occasion de la 12e journée du Top 14, l’affiche Toulon-LOU avait rassemblé 676.000 téléspectateurs en prime time sur la chaîne appartenant au Groupe Canal et 411.000 abonnés sur la chaîne crypté. L'année suivante, 731 000 téléspectateurs avaient regardé USAP vs ASM sur C8.