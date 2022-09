RUGBY. Top 14. Un grand espoir toulousain bientôt sur le départ ?

Barré par la concurrence, Martin Page-Relo pourrait bien faire ses valises et quitter Toulouse. Le LOU surveille de près la situation du jeune demi de mêlée.

Quand la plupart des clubs du Top 14 tentent de doubler les postes, le Stade Toulousain s’offre bien souvent le luxe de les tripler. Un effectif hyper concurrentiel donc et pétri de qualités. C’est notamment le cas pour ce poste charnière de numéro neuf. Avec Antoine Dupont, Paul Graou, Martin Page-Relo, mais aussi Baptiste Germain en prêt du côté de Biarritz, le Stade Toulousain semble bien équipé pour la saison et les années à venir. Si le premier est forcément indiscutable et inamovible de part ses prestations, ses deux suppléants sont voués à se partager les miettes laissées par le meilleur joueur du monde en titre. Paul Graou blessé jusqu’à nouvel ordre, le jeune Martin Page-Relo (23 ans) a connu sa première titularisation de la saison lors de la défaite toulousaine à Pau (26-16) ce week-end. En fin de contrat à l’issue de la saison, le joueur passé par le centre de formation de Toulouse prolongera-t-il l’aventure sans grande garantie de temps de jeu ? L’an passé, le demi de mêlée n’avait été titulaire qu’à 4 reprises pour 14 feuilles de matchs. Un temps de jeu restreint alors qu'à 23 ans, Page-Relo doit jouer pour progresser. Sensible à sa situation, une écurie de Top 14 pourrait bien l’attirer dans ses filets.

Le LOU prêt à sauter sur l’occasion ?

En effet, selon les informations du Midi-Olympique, Xavier Garbajosa et son staff auraient fait du jeune toulousain une cible pour la saison 2023-2024. Pour le moment le LOU peut s’appuyer sur les internationaux français Baptiste Couilloud (25 ans, 10 sélections) et Jonathan Pelissié (34 ans, 1 sélection). Mais l’ancien joueur de Grenoble arrive en fin de contrat et la tendance serait à un départ. Le LOU aurait alors coché le nom de Martin Page-Relo pour remplacer son vétéran. Rapide, vif, et doté d’appuis vacillants, le joueur de Toulouse présente des qualités indéniables pour devenir un solide numéro neuf et faire son trou en Top 14. L’opportunité lyonnaise pourrait donc permettre à Page-Relo d’obtenir davantage de temps de jeu et de progresser dans un effectif lyonnais moins concurrentiel. Un duo Couilloud (25 ans) - Page-Relo (23 ans) serait intéressant pour les Lyonnais qui s’assureraient ainsi de belles années avec deux jeunes joueurs de talent. Mais pour l’instant rien n’est fait et en cas d’échec de la piste menant au Toulousain , le LOU serait également sur la piste du Rochelais Thomas Berjon (24 ans). Affaire à suivre, mais le Top 14 pourrait bien connaître une valse de demi de mêlée dans les prochaines semaines.