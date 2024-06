RUGBY. TOP 14. Toulouse/La Rochelle : Une demi-finale électrisante qui a enflammé les Fans

Toulouse vs La Rochelle, c'était l'affiche de la première demi-finale du Top 14. Une rencontre largement commentée sur les réseaux sociaux.

Les premiers points ont été toulousains.

La Rochelle a répliqué par un essai à la 12e.

Une faute stupide et La Rochelle marque sur son premier ballon sur maul. #STSR

ET LE 8 DE DEVANT QUI VA AU BOUT !!! #STSR #FievreSR

On leur rend trop facilement les ballons... #STSR

Réponse de Toulouse par Kinghorn.

Cet essai téléphoné 😁 décalé les avant et inverser vers petit côté #STSR

Le festival d'obstruction... ya deux toulousain qui croise la course du Dulin le faisant changer ses appuis... c'est tres limite #STSR

Deuxième essai de Toulouse par Malia à 15 contre 14.

On est meilleur, faut jouer et conclure! Faut que ca passe!! #STSR

Faute logiquement sifflée contre Roumat , on leur offre tout , attention. #STSR

A la pause, c'est La Rochelle qui menait 20 à 15 après un essai d'Alldritt.

Bordel qu'est-ce que j'aime pas ce jeu rochelais, mais qu'est-ce que c'est efficace ! (Et ça fait chier) #STSR

Premiere mi temps compliqué, j'avais prédit la guerre devant, il va falloir être plus juste techniquement et ca va passer #STSR

Rouge contre Atonio !

Toulouse a égalisé en marquant par Mallia.

Le quatrième essai de Chocobares a fait du mal aux Rochelais.

Et de 3 pour Dulin ... #STSR #FievreSR

Colombe est à genou sur les toulousains et gratte… Trainini compense #STSR

Il n'y a que 9 pts il ne faut pas s'arrêter de jouer parce qu'on est un de plus. #stsr

Deuxième rouge pour le Stade Rochelais.

Marchand doit jamais prendre jaune et Wardi jamais prendre rouge. Après, entre coéquipiers de l’équipe de France , c’est très très moyen cette image #STSR

Avec la qualité des joueurs du Stade Toulousain et la supériorité numérique, un peu déçu du jeu de main #STSR

Donc là ils ont pris 2 rouges et on va commencer à jouer comme des chips. #STSR

+9 On respire un petit peu #STSR

Saison bizarre qui se termine. Avec la CDM, les blessures, la pause d'Alldritt, on a eu du mal à se trouver sur le terrain avec un jeu très pauvre. Mais on a de quoi bosser avec l'émergence de plusieurs jeunes talentueux : Penverne, Jegou & co ! Encourageant !#STSR #FievreSR