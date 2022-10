RUGBY. TOP 14. Toulouse. Deux joueurs vont-ils partir vers un autre club rouge et noir ?

Après le départ annoncé et officiel de Selevasio Tolofua à Toulon, un autre club rouge et noir pourrait attirer 2 joueurs de Toulouse dans ses filets.

C’est le bal des allées et venues à Toulouse ! Après la vague de prolongations et de signatures connue la saison dernière, le Stade Toulousain accumule les départs. Ce samedi 21 octobre, l’attention venait de la presse lyonnaise. En effet, Le Progrès publiait dans ces colonnes qu’Arthur Bonneval et Martin Page-Relo intéresserait le LOU. En quête de turn-over dans son effectif, les champions de Challenge Cup pourraient se renforcer en Haute-Garonne. TOP 14 - Toulouse. ''Un vrai crève-coeur'' confie Mola au sujet du départ Selevasio Tolofua à Toulon



Piocher à Toulouse ? Un choix d’avenir pour le LOU

En effet, trois des cinq ailiers du club voient leur contrat arriver à terme l’été prochain. Ainsi, Noa Nakaitaci, Tavite Veredamu et Josua Tuisova ont des chances de quitter le club à l’intersaison 2023. Il ne resterait donc plus que Xavier Mignot et Davit Niniashvili pour combler les ailes lyonnaises. Arthur Bonneval pourrait arriver pour introduire de la concurrence. De plus, il permettrait également d’assurer la relève lors des appels en sélection du trois-quart géorgien. Il reste à voir si la condition de l’actuel ailier toulousain, souvent blessé, ne le gênera pas dans cette possible nouvelle aventure. Quand il est apte, l'ailier reste néanmoins redoutable. En 2018-2019, il avait inscrit la bagatelle de 10 essais en 19 matchs avec Toulouse. Ainsi, Arthur Bonneval pointe à un joli ratio de 25 essais en 74 matchs, dont 57 titulaires, dans la Ville Rose. VIDÉO. HISTORIQUE ! Grâce notamment à un Niniashvili des grands soirs, la Géorgie bat l'Italie



Pour les demi de mêlée, l’équation est similaire. Si Baptiste Couilloud semble être un maillon indispensable au club, sa doublure a d’autres problématiques qui se présentent à lui. À 34 ans, Jonathan Pélissié voit son contrat arriver à son terme l’été prochain. La question de savoir s’il continuera sa carrière devrait se poser. De la même manière, Jean-Marc Doussain, qui peut jouer 9 et 10, a un contrat qui court jusqu’en juin 2024. À ce moment-là, il aura 33 ans. Pour préparer un avenir radieux à la charnière, le LOU aurait donc jeté son dévolu sur Martin Page-Relo. Il compte 13 matchs joués pour 5 titularisations durant cet exercice et la saison dernière. Un départ dans le Rhône lui offrirait plus de temps de jeu. D’autant plus que l’arrivée récente d’Arthur Retière à Toulouse offre de nouvelles solutions à Ugo Mola depuis le début de saison.

Ainsi, il semblerait que la jeunesse toulousaine bénéficie aussi aux autres écuries de Top 14. Accumulant les internationaux et joueurs stars, il ne serait pas rare de voir quelques pépites, bridées sur le banc, de la formation ou post-formation locale avoir des envies de départ. Une trajectoire qui pourrait faire penser à celle du jeune Tristan Tedder. Souvent convaincant en prêt, il était parti de Toulouse après un faible temps de jeu offert. Désormais, ce dernier est courtisé par de nombreux clubs de Top 14. Selon le Midi Olympique, Castres et le Stade Français voudraient s’offrir les services du joueur alors que l’USAP souhaite aussi le conserver. RUGBY. Toulouse, pas un grand souvenir pour Tristan Tedder : ''J'ai plus regardé que joué''