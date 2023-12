RUGBY. Top 14. Sébastien Vahaamahina a saisi le conseil de prud'hommes après son licenciement par Clermont

L'ancien deuxième ligne du XV de France et de l'ASM Sébastien Vahaamahina a saisi le conseil de prud'hommes après son licenciement par Clermont.

RUGBY. ''Quand on est foutu, on part à la casse'', vers une fin de carrière, Sébastien Vahaamahina allume l'ASMLe Midi Olympique nous apprend ce samedi que Sébastien Vahaamahina "aurait dernièrement saisi le conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand". L'ancien deuxième ligne du XV de France n'en aurait visiblement pas terminé avec le club pour qui il a joué pendant près de 10 ans.

Pour rappel, Vahaamahina a été contraint de raccrocher les crampons l'an passé après avoir souffert d'un trop grand nombre de commotions durant sa carrière. Il avait vu sa licence retirée par la Fédération française de rugby pour préserver sa santé.

"Ils sont pressés d’en finir avec moi. Tout cela est injuste. Ils n’assument pas. On est comme des voitures pour eux. Et quand on est foutu, on part à la casse'', confiait-il en mai dernier.

Il espérait à l'époque qu'un accord serait trouvé avec l'ASM. Lequel lui avait versé des indemnités en raison de son licenciement. Il était en effet sous contrat avec la formation clermontoise jusqu'en 2025.

"En 2021, par exemple, j’ai subi deux commotions déclarées à sept jours d’intervalle. Si on m’avait laissé plus de temps entre chaque commotion, je serais peut-être toujours en train de jouer."

Ce n'est visiblement pas ce à quoi il s'attendait. il "demande aujourd’hui à l’ASMCA de nouvelles indemnités au titre de la procédure de licenciement". Une audience aura lieu dans un futur proche pour trancher sur le sujet.

En attendant, le club n'a pas souhaité commenter cette annonce. L'ASM a subi ce vendredi soir une défaite cruelle face à l'UBB dans le cadre de la 11e journée de Top 14.

De son côté, Vahaamahina, vit à 32 ans avec une épée tranchante au-dessus de sa tête. "Je sais que les démences, Alzheimer et toutes ces maladies dégénératives peuvent désormais se déclencher."