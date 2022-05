RUGBY. TOP 14. Quels clubs seront les plus impactés par l'absence de leurs leaders ?

Avec une seule journée de championnat à disputer, de grands noms du Top 14 ont déjà dû déclarer forfait pour cause de blessure.

Une journée seulement à disputer. Et des enjeux énormes sur chaque rencontre pour définir le destin de chaque club engagé. La phase finale, une demie à domicile, un maintien obtenu : tout est prétexte pour rendre l'ultime journée du Top 14 2022 folle. Si la sortie sur blessure de l'arrière de l'USAP Melvyn Jaminet face à Castres ce dimanche, a finalement rendu un diagnostic à priori pas trop grave pour l'Usapiste, c'en est le contraire pour le capitaine du CAB Saïd Hirèche, qui après son opération du péroné, a annoncé ne plus refouler de pelouse d'ici à la fin de saison. TOP 14. Vers une fin de saison pour Melvyn Jaminet ?

Montpellier très impacté

Les deux leaders actuels du Top 14 sont les plus touchés en termes de blessures qualitatives. La blessure de Louis Picamoles à l'UBB prive les Girondins d'une forte expérience. De même pour celle de Cobus Reinach (épaule disloquée), où c'est tout simplement le meilleur joueur du groupe qui s'est fait opérer récemment. Paul Willemse aussi, fer de lance de cette équipe, a informé il y a maintenant quelques semaines s'être fait opérer du genou gauche, et ne reprendra donc la compétition que début septembre. À cela s'ajoute les joueurs blessés de longue date comme Arthur Vincent ou encore Enzo Forletta, et voilà un effectif ciste très handicapé par l'absence de joueurs importants. Du côté de Toulon, on aimerait sans doute que Kolbe soit apte. RUGBY. TOP 14. Quel est le secret du RCT pour enchainer un 18e match de rang ?





Les prétendants touchés mais pas coulés

RUGBY. CHAMPIONS CUP. L'idée insolite de O'Gara pour faire jouer Kerr-Barlow malgré ses os cassésLes différents prétendants à la qualification pour les phases finales du Top 14, n'ont pas énormément de monde à déclarer sinon. Outre les gros noms énoncés ci-dessus, il y a le cas Victor Vito qui a également dû déclarer forfait. Ses coéquipiers Skelton et Kerr-Barlow pourraient finalement être aptes. Chez le Racing 92, des retours majeurs sont attendus pour la réception de Toulon le 5 juin à la Défense Arena. Ibrahim Diallo, Baptiste Chouzenoux, et Max Spring, pourraient refouler le synthétique francilien avant un éventuel barrage de Top 14. Olivier Klemenczak et Kurtley Beale absents tout comme Fabien Sanconnie. Enfin, du côté du Stade Toulousain, Germain, Chocobares, Médard, Tauzin ou Guitoune, manqueront encore à l'appel alors que leur présence aurait été salutaire. Des absences qui donnent de gros soucis au milieu de l'attaque toulousaine. Quant au CO, qualifié pour la phase finale, il semble épargné par les blessures puisque Tyler Ardron est le seul blessé de longue durée.