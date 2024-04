RUGBY. TOP 14. Oyonnax dépouille le RCT et s'arme déjà pour la saison prochaine

Si cette fin de saison risque de ne pas être à la hauteur des espérances du côté d'Oyonnax, ce n'est pas une raison pour se morfondre. Le club attend déjà deux recrues qui évoluent à Toulon !

Deux trois-quarts en approche

Le mercato commence chaque saison de plus en plus tôt, et une pluie de transferts ont déjà été annoncés pour la saison prochaine, en Top 14 ou bien en Pro D2. Lanterne rouge du championnat, Oyonnax était resté plus discret sur le marché des transferts.

Néanmoins, le promu avait tout de même réussi à enrôler l'ailier et sérial marqueur de Grenoble, Karim Qadiri, ou encore le deuxième ligne de Bayonne, Manuel Leindekar. Un arrière prometteur des Highlanders, Martin Bogado, s'était aussi engagé en faveur d'Oyonnax.

Cette fois, deux joueurs du RCT prendront la direction de l'Ain, à commencer par le talentueux Vasil Lobzhanidze, selon les informations de l'Équipe. L'ancien demi de mêlée de Brive avait rejoint le RCT en cours de Serin, pour palier la blessure de Baptiste Serin, mais n'a finalement joué que 7 matchs.

Ce dernier avait formé la charnière corrézienne de l'année dernière, sous le maillot de Toulon, réalisant au passage de bonnes prestations. À 27 ans, Lobzhanidze est un profil intéressant et très expérimenté. Ce dernier comptabilise 70 sélections avec la Géorgie, et reste un titulaire indiscutable dans l'effectif.

À ses côtés, le centre Maëlan Rabut, qui a aussi 27 ans, serait également pressenti à Oyonnax, toujours selon les informations de l'Équipe. Ce solide trois quarts (1,95 m, 100 kg) a du mal à rentrer dans la rotation toulonnaise, car la concurrence fait rage à ce poste. Néanmoins, lors de ses trois saisons à Vannes, Rabut était une valeur sûre au centre du terrain, que ce soit en premier ou deuxième centre.

Ces derniers pourraient alors compenser les départs de joueurs importants du système de jeu d'Oyonnax. Charlie Cassang et Théo Millet rejoindront le LOU la saison prochaine, et sont des cadres cette saison.

Actuellement dernier du Top 14, Oyonnax devrait vraisemblablement descendre à l'étage inférieur la saison prochaine, mais restera bel et bien un des favoris pour une remontée presque immédiate.

