RUGBY. TOP 14. Notre XV des recrues internationales pour 2024/2025 avec un fort accent british

Le Top 14 attire des noms prestigieux : Owen Farrell au Racing 92 et Manu Tuilagi à Bayonne. Découvrez notre XV type des recrues internationales.

Si le récent champion de France toulousain n'a pas été très actif sur le marché des transferts durant l'exercice 2023/2024. Ce n'est pas le cas des autres des clubs de Top 14. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots, mais surtout pour ceux qui vont déménager.

Et il y a du mouvement. En particulier depuis l'Angleterre. En effet, plusieurs joueurs bien connus du XV de la Rose ont choisi de traverser la Manche pour rejoindre l'Hexagone. Et non des moindres avec en tête d'affiche Owen Farrell et Manu Tuilagi. L'ouvreur des Saracens portera le maillot du Racing 92. Le centre de Sale a lui opté pour l'Aviron Bayonnais.

Plusieurs autres joueurs du XV de la Rose ont ainsi fait le choix de la France. Ainsi, nous avons listé pas moins de huit sujets de Sa Majesté dans notre XV des recrues pour la saison 2024/2025. Avec notamment Sam James qui a été convaincu par les dirigeants du Racing.

En ce qui concerne les frères Vunipola, Mako a choisi le promu breton Vannes tandis que Billy va plus au sud au MHR. Non loin de Montpellier, le pilier de Bristol Kyle Sinckler et le deuxième 3e ligne des Saints Lewis Ludlam évolueront à Toulon. Son coéquipier Alex Moon débarque à Bayonne.

Toujours chez les avants, Bordeaux a mis la main sur l'Australien Lachlan Swinton des Waratahs et surtout l'excellent Jonny Gray en provenance d'Exeter. Gray ne sera pas le seul écossais en Top 14. Outre le Toulousain Kinghorn, on retrouvera aussi Stuart Hogg au MHR.

Les Cistes pourront aussi compter sur le Néo-Zélandais Joshua Moorby qui sort d'une belle saison avec les Hurricanes en Super Rugby. Tandis que le Stade Français est allé chercher le talonneur italien Nicotera.

L'UBB a également mis la main sur le centre des Sharks Rohan Janse van Rensburg et sur l'Irlandais Carbery. Que nous avons été contraints de mettre à la mêlée puisque le championnat de France ne manque pas de numéros 9 de talent.