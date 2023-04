RUGBY. Top 14. Meilleur que les Saracens et le Munster, Bayonne domine l’Europe dans ce secteur !

Inattendu à ce niveau durant la saison 2022-2023, l’Aviron Bayonnais est un candidat sérieux à la phase finale de Top 14.

Ce samedi 15 avril, Bayonne a un important défi à relever. Face au Stade Rochelais, ils devront tenter de récupérer un maximum de points afin de conserver leurs ambitions de phase finale. Pour y parvenir, les hommes de Grégory Patat pourront compter sur un effectif complet, mais aussi, et surtout, sur leur capacité à jouer dans la défense adverse. Un exercice pour lequel la formation basque excelle tout particulièrement cette saison. En France et en Europe, aucune formation n’a un meilleur taux de réussite sur ces offloads tentés, selon des statistiques d’Opta parues ce jeudi 13 avril.

L'Aviron Bayonnais : meilleur que les meilleurs

Pour parler chiffres et pourcentages, l’Aviron Bayonnais a concrétisé plus de 80% de ses passes après contact tentées cette saison, toutes compétitions confondues. Sur l’intégralité du Vieux continent, une seule autre équipe réalise cet exploit, il s’agit des Saracens et de leur armada d’internationaux expérimentés. Néanmoins, Bayonne pointe à 82% de réussite quand le ratio des Anglais est, lui, inférieur d’un petit point (81%). Pour clôturer le podium des meilleures équipes dans ce secteur, on retrouve le Munster avec 79% d’offload tentés finissant dans les mains d’un coéquipier. En 4ᵉ et 5ᵉ position, on retrouve les deux équipes écossaises engagées en United Rugby Championship : Edinburgh Rugby et les Glasgow Warriors.

Devançant de telles formations, la comparaison a de quoi flatter les ciel et blanc. D’autant plus que si les Sarries et Munstermen parviennent à de tels résultats, c’est avant tout grâce à la qualité physique et technique de leurs avants. Ces derniers sont capables de résister assez longtemps aux étreintes ennemies afin de continuer de faire vivre la gonfle. Pour ce qui est des formations écossaises qui concluent ce top 5, elles sont connues pour leur capacité à accélérer le jeu. Elles réalisent des gestes parfois aussi intrépides qu'inconscients, capables d’enflammer le match. La qualité de leurs joueurs en troisième ligne et des paires de centres proposés par Glasgow et Edimbourg aident sûrement à atteindre ce niveau de réussite.

6 - @LionsRugbyCo’s Marius Louw has provided six break assist offloads, the most of any player and has also provided three try assist offloads, the joint-highest tally - Jamie Osborne and Ollie Smith are the only other players to have provided 5+ break assist offloads. Effective. pic.twitter.com/Xk6OVfu3Se — OptaJonny (@OptaJonny) April 13, 2023

Si de tels chiffres sont relativement cohérents avec les attitudes des formations précédemment citées, elles démontrent également le niveau de Bayonne cette saison. Réaliste et entreprenant, la formation basque tente… et réussit ! Au vu de la surprise qu’elle crée cette saison, il faudra voir si la formation de Grégory Patat parvient à reproduire cette performance la saison prochaine. Avec des arrivées telles qu’Arthur Iturria, Rémi Bourdeau ou le centre italien Federico Mori la saison prochaine, l’essai a tout pour être transformé sur le long terme.

