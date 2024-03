RUGBY. Top 14. Meafou, Barassi et Lebel titulaires avec Toulouse, Flament sur le banc face à Castres

Découvrez la composition du Stade Toulousain pour le match de la 17e journée de Top 14 face à Castres. Meafou et Lebel sont titulaires avant le Pays de Galles.

Ce samedi, le Stade Toulousain et Castres lancent le coup d'envoi de la 17e journée de Top 14. Rien de mieux qu'un derby pour donner l'eau à la bouche des supporters qui auront aussi droit à un appétissant La Rochelle/Clermont ce dimanche soir.

Les hommes d'Ugo Mola tournent à plein régime en 2024. Une invincibilité qu'ils voudront conserver afin de conserver leur excellente dynamique. Qui aurait pensé que cette période de doublons se déroulerait aussi bien pour le champion en titre ?

Les habituels finisseurs ou doublures des Tricolores ont en effet assuré. Le staff leur fait à nouveau confiance pour aller chercher la victoire face aux Tarnais. Il faut dire qu'ils ont assuré sur la pelouse de Clermont la semaine passée.

On retrouve ainsi Cramont et Banos chez les avants ainsi que Brennan qui glisse de la deuxième à la troisième ligne. Et pour cause, Meafou est de retour. Et il est titulaire avant de retrouver le XV de France à Marcoussis.

Flament est également sur la feuille de match. Mais il débutera sur le banc avant lui aussi de partir rejoindre les Bleus pour préparer le match face au Pays de Galles. Notez que Lebel est titulaire à l'aile après le match contre l'Italie.

La charnière sera cette fois-ci composée de Graou et Mallia tandis que l'international écossais, Blair Kinghorn sera titulaire à l'arrière. Barassi, également sur la liste de Galthié démarre au centre.

Toulouse 1 AINU'U 2 CRAMONT 3 MERKLER 4 ARNOLD 5 MEAFOU 6 BANOS 8 WILLIS 7 BRENNAN 9 GRAOU 10 MALLÍA 11 LEBEL 12 AHKI 13 BARASSI 14 BITUNIYATA 15 KINGHORN 16 BOUBILA 17 NETI 18 VERGE 19 FLAMENT



20 ASTRO-FERREIRA 21 COSTES 22 RETIERE 23 MALLEZ

Du côté de Castres, le All Black Goodhue est titulaire à l'instar de Babillot et Popelin.