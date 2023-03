RUGBY. Top 14. L'UBB va réaliser un record historique face au Stade Rochelais

L'UBB recevra le Stade Rochelais en Top 14 samedi prochain au Matmut Atlantique. Un match qui se jouera dans un stade plein. Un record historique pour le club.

Vos Matchs de Rugby France/Pays de Galles et Irlande/Angleterre à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce week-end marquera la fin du Tournoi des 6 Nations 2023. Mais rassurez-vous, les internationaux seront bientôt de retour sur le pont. En effet, le Top 14 revient dès la semaine prochaine. Et il n'est pas exclu que certains joueurs soient alignés. On pense notamment à ceux qui ont été dans la peau des finisseurs pendant la compétition ou qui ont peu joué. Des éléments comme Jonathan Danty et Maxime Lucu, qui étaient blessés au début du 6 nations, pourraient se retrouver sur le pré du Matmut Atlantique dès samedi prochain. L'UBB va en effet recevoir le Stade Rochelais pour l'un des chocs de cette fin d'exercice 2022/2023. Un match important pour les Bordelais dans la course à la qualification. Après 20 journées, ils occupent la 5e place mais la concurrence n'est pas loin derrière. Les Maritimes sont pour leur part deuxièmes, mais à seulement trois longueurs de leurs adversaires du jour. C'est donc un match à enjeux qui va se jouer.

LE DERBY ATLANTIQUE À 𝗚𝗨𝗜𝗖𝗛𝗘𝗧𝗦 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘́𝗦 🤩



🤯 42 115 supporters attendus au samedi prochain, soit le record d’affluence historique pour un match de l’UBB !



𝘔𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘱𝘢𝘳𝘳𝘢𝘪𝘯𝘦́ 𝘱𝘢𝘳 Acces Industrie ⚙️



Et ça, les supporters l'ont bien compris puisqu'ils ont répondu très nombreux pour cette affiche délocalisée. Ce sera en effet le 4e guichets fermés de la saison pour l'Union Bordeaux-Bègles. Surtout, c'est un record qui sera battu. En effet, 42 115 supporters sont attendus samedi prochain. Soit la jauge maximum de l'enceinte bordelaise. Une affluence historique pour un match de l'UBB dans ce stade. Nul doute que ce 16e homme aura un rôle important à jouer. Lors de la dernière visite du Stade Rochelais en Top 14, les locaux s'étaient inclinés 15 à 16 en avril 2022. Puis, ils avaient aussi concédé la victoire une semaine plus tard en 8e de finale aller de la Champions Cup sur le score de 13-31. Il y a donc de la revanche dans l'air, d'un côté comme de l'autre puisque les Bordelais l'ont emporté à Deflandre en décembre dernier (8-12).