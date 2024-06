RUGBY. TOP 14. L'UBB maudite avant la demie contre Paris ? Mateo Garcia pourrait ne pas tenir sa place

À quelques jours de la demi-finale du Top 14, l'UBB doit composer avec l'absence possible de Mateo Garcia. Après Jalibert, c'est un nouveau casse-tête pour le staff girondin.

Alors que les planètes semblent alignées pour que l'UBB se hisse en finale du Top 14, la formation girondine n'est pas épargnée par les blessures. Après celle de Matthieu Jalibert, c'est maintenant au tour de Mateo Garcia d'inquiéter les supporters girondins.

Le jeune ouvreur, âgé de 21 ans, n'a pas pu s'entraîner en ce début de semaine en raison d'une douleur musculaire persistante, selon les informations de Midi Olympique. Cette incertitude est un véritable casse-tête pour le staff de l'UBB.

Doublure de Jalibert cette saison, Garcia avait tenu son rôle en Champions Cup, notamment lors des phases finales face aux Saracens et aux Harlequins. Mais sa participation à la demi-finale reste aujourd'hui très incertaine.

Les Bordelais misaient sur une simple fatigue musculaire et espéraient voir Garcia en pleine forme pour le match de samedi soir. Mais l'absence prolongée à l'entraînement laisse planer le doute.

Si Mateo Garcia ne peut pas jouer, l'UBB devra sans doute se tourner vers Zack Holmes pour mener l'attaque bordelaise. Lequel n'a été titulaire qu'à quatre reprises cette saison, dont une fois au centre, toutes compétitions confondues.

À cela s'ajoute l'absence quasi certaine du pilier droit Ben Tameifuna, sorti blessé à l'épaule lors du match de barrage contre le Racing 92. Le colosse tongien ne devrait pas être en mesure de participer à cette rencontre cruciale, ce qui complique encore un peu plus la tâche des Bordelais.

Le staff de l'UBB doit maintenant gérer cette situation délicate avec prudence. La décision finale concernant Mateo Garcia sera prise après l'entraînement du capitaine ce vendredi. Même s'il venait à être aligné, il ne serait pas dans les meilleures conditions pour mener l'attaque girondine.

La préparation de cette demi-finale est donc marquée par l'incertitude et les défis. Les supporters bordelais espèrent que leur équipe saura surmonter ces obstacles et se hisser en finale malgré les absences de poids. Réponse samedi sur la pelouse du Matmut Atlantique.