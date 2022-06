RUGBY. Top 14. L'UBB avec Woki en 7, le Racing 92 fait confiance à Le Garrec [COMPOSITION]

Découvrez les compositions de l'UBB et du Racing 92 pour le match de barrage de Top 14 programmé dimanche. Qui rejoindra Montpellier en demie ?

Ce dimanche soir, l'UBB reçoit le Racing 92 en barrage du Top 14. On trouve Lucu et Jalibert à la charnière sans surprise. en revanche, d'aucuns pourraient être étonnés de voir Woki en 7 avec Vergnes-Taillefer au poste de numéro 8. Le Tricolore n'a pas commencé un match à ce poste de la saison en championnat. Derrière, pas de surprise. On peut également noter que Tameifuna a été titularisé. Preuve que le staff lui fait confiance pour tenir la barraque en début de partie.

UBB 1 Paiva 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Douglas 5 Marais 6 Woki 8 Vergnes-Taillefer 7 Diaby 9 Lucu 10 Jalibert 11 Lam 12 Moefana 13 Seuteni 14 Cordero 15 Buros 16 Maynadier 17 Poirot 18 Picamoles 19 Roumat



20 Lesgourgues 21 Trinh-Duc 22 Mori 23 Cobilas

En face, pas de Russell en numéro 10, mais Volavola. L'Écossais étant toujours blessé. Chat aura encore un rôle d'impact player tandis que Le Roux et Tanga vont débuter. Le Garrec a été choisi à la mêlée et Fickou et Vakatawa formeront la paire de centres tricolores. Spring est à l'arrière et Chavancy sur le banc avec Machenaud.