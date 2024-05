RUGBY. TOP 14. Le Racing 92 affaibli par les forfaits de deux joueurs de sa ligne d'attaque

Coup dur pour le Racing 92 : Donovan Taofifenua et Olivier Klemenczak, blessés, ne rejoueront plus cette saison. Le club doit maintenant gérer ces absences pour espérer se qualifier.

Le Racing 92 doit faire face à un nouveau coup dur avec les absences prolongées de Donovan Taofifenua et Olivier Klemenczak. L'ailier et le centre du club francilien ne fouleront plus les terrains cette saison, comme l'avance L'Equipe.

Donovan Taofifenua, touché involontairement lors d'un nettoyage contre Lyon il y a une douzaine de jours, a vu sa saison se terminer brutalement. Sa blessure aux ischios nécessite une opération, forçant ainsi l'ancien joueur de Clermont à mettre un terme à sa saison. C'est un énième coup dur pour l'ailier, souvent empêtré dans les pépins physiques.

De son côté, Olivier Klemenczak, en partance pour Pau, ne pourra pas affronter ses futurs coéquipiers. Opéré d'une hernie discale, le centre du Racing 92 est, lui aussi, contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison. Cette absence arrive à un moment crucial pour le club, alors que la lutte pour la qualification s’intensifie.

Le Racing 92 se retrouve donc affaibli, d'autant plus que l'ailier fidjien Wame Naituvi et le demi de mêlée sud-africain James Hall sont également sur la touche après s’être rompu les ligaments croisés d'un genou. Des pertes majeures qui compliquent les ambitions du club francilien.

Ces blessures en série posent la question de la profondeur de l'effectif et des options dont dispose le staff pour pallier ces absences. Le défi est de taille pour le Racing 92, qui doit composer avec un effectif amoindri en cette fin de saison décisive.

Ce samedi, les Franciliens accueillent les Palois en ouverture de la 25e journée de Top 14. Actuellement sixièmes et derniers qualifiés pour les phases finales, ils doivent à tout prix s'imposer face à ce concurrent direct.

Une longueur sépare en effet les deux formations à l'orée de cette avant-dernière journée. Mais la Section n'est pas la seule menace pour les ciel et blanc puisque Castres, l'USAP ou encore Clermont peuvent s'inviter dans le Top 6.

Le Racing se déplacera ensuite sur la pelouse de la Rochelle lors de la 26e journée. Un match que les Maritimes ne voudront absolument pas perdre. Une grande partie de la saison des Racingmen se joue donc ce week-end. Mais ils ne sont pas en confiance après trois revers de rang en championnat.