RUGBY. Top 14. Fin de carrière brutale pour ce joueur de Castres à seulement 27 ans

À seulement 27 ans, Martin Laveau, ailier du Castres Olympique, met un terme à sa carrière. Les blessures au tendon d'Achille ont eu raison du joueur formé à l'Aviron Bayonnais.

Nouvelle fin de carrière pour un joueur de Top 14. Après le Toulousain Maxime Duprat, nous apprenons que Martin Laveau, l'ailier du Castres Olympique va également raccrocher les crampons de manière prématurée.

À seulement 27 ans, le joueur formé à l'Aviron Bayonnais est contraint de dire stop à cause de problèmes médicaux récurrents.

Invité de l'émission 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque ce jeudi 6 juin, Martin Laveau a partagé la difficile décision qu'il a dû prendre. "J'ai 27 ans, mais pour tout vous dire, je dois arrêter le rugby. J'ai des avis médicaux complètement négatifs par rapport à mon tendon d'Achille," a-t-il confié.

Cette annonce intervient avant le match entre l'Aviron et le CO prévu ce samedi 8 juin dans le cadre de la 26ᵉ journée de Top 14. La carrière de Laveau a été marquée par des blessures répétées ces deux dernières années, limitant sa participation sur le terrain à une seule rencontre cette saison et quatre l'an passé.

"Quand ça fait deux ans que tu enchaînes les pépins physiques, tu y penses (à la reconversion, à la suite). J'ai attaqué une formation. Je vais tout couper autour du rugby, prendre soin de moi et me reposer," a-t-il ajouté.

Malgré ses blessures, Laveau fera le déplacement à Bayonne avec le CO ce samedi. "Ils m'ont proposé de les accompagner, d'arriver au stade avec eux. J'aurai la famille dans les tribunes. C'est sympa," a-t-il déclaré. Une façon pour lui de boucler la boucle avec le club qui l'a formé.

Cette nouvelle est un coup dur pour le Castres Olympique et pour les supporters. Laveau avait rejoint le club en 2017 et y a passé six ans. "Quand on arrive à la fin d'une telle histoire, c'est vrai que ça fait quelque chose," a-t-il exprimé avec émotion.