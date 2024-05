RUGBY. Top 14. Envie, talent, la classe biberon du Stade Toulousain régale les supporters sur les réseaux sociaux

Montpellier et le Stade Toulousain ont ouvert le bal de cette 24e journée de Top 14. 30 points séparaient les deux équipes au coup d'envoi de la rencontre.

Toulouse a inscrit le premier essai dès l'entame.

Réponse immédiate du MHR.

Coly est partout et vient de délivrer un caviar. On peut dire que Coly brille. #MHRST

Deuxième essai pour Toulouse au quart d'heure.

Le MHR recule sur chaque impact, y a pas 3 bonnes séquences d'affilée avec le ballon, et ça rate même les trucs les plus simples. Les mecs ont déjà abandonné le navire, franchement ce sera un miracle d'éviter la ProD2 dans ces conditions. #MHRST

Bonus offensif pour Toulouse à la demi-heure.

Penaltouche non trouvée, touche perdue sur les 5m, coups de pieds d'atrophiés, couverture du 3ème rideau abstente, plaquages subis au mieux et ratés au pire,... J'ai rarement vue une performance aussi nulle. C'est juste indigne du top 14. #MHRST

#MHRST Le body language du staff du MHR ne transmet pas la confiance non plus vu les performances de l'équipe ! 😱

Aux citrons, le champion de France était cependant toujours devant, 26 à 22.

#MHRST on est crevé et on prends pas les points ?

Ça envoie du jeu, et ça on aime! Dommage qu'il y ait quelques imprécisions #MHRST

Toulouse a évolué à 14 contre 15 à l'heure de jeu.

Et voilà Toulouse qui joue à la baballe pendant 20 mins sans marquer et qui se fait punir bêtement #MHRST

Allez les jeunes faut tenir le coup ! Si on pouvait mettre 3 points pour se mettre un peu plus à l’abri #MHRST

Succès de Toulousain malgré un très large turnover.

On refait le même coup qu’à Clermont on envoie des jeunes et on gagne quand même

1 ère mi temps où ça a joué de partout petit relâchement à la fin et la 2nd mi temps même si ça a manqué de précision ça s’est envoyé #MHRST

Tops : Germain Castro Brennan

Flops : Faasalele Retiere